Bonucci, la promessa di Raffaella Carrà commuove il mondo del web

Nella serata di ieri, Raitre ha regalato emozioni e scatenato i commenti commossi dei social con la bella replica dell’intervista di Raffaella Carrà al difensore della Juventus e dalla Nazionale, Leonardo Bonucci. La programmazione estiva della terza rete nazionale sta omaggiando l’indimenticabile “Raffa nazionale” mandando in onda le repliche del programma del 2019, A raccontare comincia tu, ultima fatica televisiva della presentatrice scomparsa lo scorso 5 luglio.

Molti i passaggi toccanti e intensi che hanno scandito la chiacchierata: dai momenti difficili vissuti dal 19 bianconero durante la malattia del figlio Matteo – che oggi sta bene – al dispiacere nel leggere i commenti e gli insulti di bambini e adulti dopo il passaggio al Milan.

Le confessioni di Bonucci e quella frase della Carrà

Non sono mancanti le confessioni relative al campo e allo spogliatoio, il rapporto con Cristiano Ronaldo “è un fuoriclasse, ma anche una persona molto umile” e il significato dell’iconica esultanza “quel sciacquatevi la bocca non vuole essere un’espressione offensiva, è semplicemente un modo per ricordare gli amici di Viterbo, usavamo spesso modo di dire. È un omaggio a loro e a quei tempi”.

A toccare i tifosi (e non solo) sul web, è stata in particolare una frase della Carrà che, verso la fine dell’intervista, confessa a Bonucci: “ti seguirò fino alla fine”. Una promessa che assume contorni ancora più commoventi dopo la scomparsa della amatissima presentatrice avvenuta appena sei prima della vittoria di Euro 2020.

Il destino beffardo, infatti, non ha voluto che la Carrà assistesse alla vittoria della nazionale azzurra a Wembley. In questa triste storia, però, è possibile scovare segnali che stringono il cuore e fanno scendere qualche lacrima agrodolce. Impossibile non pensare al gol del pareggio in finale messo a segno proprio da Bonucci. E sul web, i tifosi non hanno trattenuto l’emozione.

Le emozioni dei tifosi dopo l’intervista della Carrà a Bonucci

Qualcuno ha twittato: “Mi piace pensare che ci sia un po’ merito di Raffaella il gol del pareggio di Bonucci nella finale degli Europei” e ancora: “ho appena finito di guardare l’intervista di Raffaella Carrà a Bonucci e alla fine lei gli dice: ti seguirò fino alla fine e pensare che non ha potuto vedere la vittoria degli Europei“, “Quanto sarebbe stata felice Raffaella nel vedere il trionfo dell’Italia agli Euro 2020 e dei gol di Bonucci”, “Una grande donna, una grande showgirl e una grande juventina. Ci manchi Raffa“.

Tanti, poi i messaggi per Bonucci. Un tifoso gli chiede: “Leonardo il primo gol che farai in stagione lo devi dedicare a Raffaella Carrà” e sono veramente molti coloro che hanno colto l’occasione per conoscere meglio il difensore bianconero anche fuori dal rettangolo di gioco. Una tifosa per esempio scrive: “Leonardo Bonucci è un giocatore stratosferico. Fine della storia”, o ancora: “E Leo Sei il Numero 1 Grande Campione e Grande Uomo!”.

