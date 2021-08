Mercato Juve, è il giorno del secondo colpo: la mossa dei bianconeri

La Juventus conta di chiudere una volta per tutte la telenovela per il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. E’ in programma nel pomeriggio di venerdì l’incontro risolutivo: l’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali incontrerà nel centro sportivo bianconero l’ad bianconero Arrivabene, il direttore sportivo Cherubini e il vicepresidente Nedved.

Secondo le indiscrezioni in arrivo, la Juventus ha intenzione di rilanciare l’offerta per il centrocampista azzurro, che si è laureato da poco campione d’Europa con la Nazionale di Mancini: la proposta salirà dai 32 milioni di euro attuali ad una cifra più vicina ai 40 chiesti dal Sassuolo, anche se c’è ancora da lavorare sulla formula.

Da Torino cresce l’ottimismo: il giocatore vuole fortemente il bianconero e non vede l’ora di mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Juve è pronta a mettere a segno il secondo colpo, dopo l’arrivo di Kaio Jorge, finora l’unico in casa bianconera. Chiuso Locatelli, i bianconeri si muoveranno con il Barcellona per prelevare Miralem Pjanic: a fare posto al bosniaco sarà Ramsey, richiesto in Premier League.

OMNISPORT | 13-08-2021 07:21