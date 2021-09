Bonucci non sbaglia: segna il suo primo rigore in A

Leonardo Bonucci dal dischetto: pallone da una parte e Audero dall’altra. E’ successo nel primo tempo di Juventus-Sampdoria con il numero 19 bianconero che ha trasformato il rigore del provvisorio 2-0 contro i blucerchiati.

Una trasformazione per certi versi ‘storica’ e che non sarà di certo sfuggita agli amanti delle statistiche: il centrale viterbese ha realizzato il primo penalty della sua carriera in Serie A.

Fino ad oggi, infatti, Bonucci si era presentato dagli undici metri soltanto con la maglia della Nazionale, segnando a Neuer nei quarti di finale di Euro 2016 contro la Germania. Oltre, naturalmente, alle recenti trasformazioni nella lotteria finale contro Spagna e Inghilterra.

Ad oltre cinque anni di distanza, e complice l’infortunio di Dybala, l’ex difensore del Milan ha colto al volo l’occasione di griffare anche il suo primo rigore con il proprio club.

