Bonucci sullo scontro Agnelli-Conte: "Le immagini parlano chiaro"

La Juventus prepara la delicata trasferta di campionato a Napoli e prova a lasciarsi alle spalle le scorie della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Leonardo Bonucci, intervistato da ‘Sky Sport’, non può però esimersi dal rispondere all’inevitabile domanda su quanto successo al termine della partita di martedì tra Andrea Agnelli e l’ex tecnico bianconero Antonio Conte.

“C’è poco da aggiungere, le immagini parlano chiaro. Quello che è successo è brutto ma non sta a me giudicare il perché sia successo. Ovvio che noi dobbiamo essere sempre un esempio, ma a volte è difficile in certe situazioni”.

Il difensore della Juventus prova in qualche modo a giustificare l’accaduto e chiede meno ‘rumore’ intorno allo spiacevole episodio.

“In uno sport dove c’è adrenalina e la posta in palio è alta può succedere di incappare in situazioni spiacevoli. Episodi amplificati dal fatto che gli stadi sono vuoti e i microfoni puntati a bordocampo. Bisognerebbe enfatizzare meno quello che succede, sfido chiunque a non avere momenti di tensione in campo lavorativo che possano sfociare in una discussione o una litigata, ma che sia in un campo da calcio o in un ufficio. Noi cerchiamo di stare più attenti ma non è niente di nuovo”.

Bonucci infine si concentra sulla prossima sfida contro il Napoli allenato da Gattuso, suo ex tecnico al Milan.

“Posso dire di aver avuto la fortuna di avere Rino in quei mesi al Milan perché mi ha aiutato tanto, lui e il suo staff. Veramente è un grande allenatore, ha un grande staff soprattutto fatto di uomini veri e quella è la cosa più importante. Auguro a lui sempre il meglio. La partita di Supercoppa deve essere archiviata abbiamo vinto ma ci aspetterà un altro Napoli. Non credo alla crisi che stanno passando hanno avuto delle difficoltà, mancheranno dei giocatori ma noi dobbiamo concentrarci sull’obiettivo che è quello di portare a casa i tre punti e continuare la rincorsa che abbiamo intrapreso con lo stesso atteggiamento, con gli stessi valori che abbiamo messo in campo nelle ultime partite”.



OMNISPORT | 11-02-2021 18:02