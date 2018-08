Bonucci-tifosi, il clamoroso scambio a fine partita

La tradizionale corsa della vittoria dopo la partita contro la Lazio, le mani giunte come a volersi scusare e poi gli applausi: tra Leonardo Bonucci e i tifosi della Juventus sembra essere scoppiata finalmente la pace.

Un video diffuso sui social è diventato virale: il difensore bianconero è andato insieme alla squadra a festeggiare il successo contro i biancocelesti sotto le curve dell'Allianz Stadium. Poi, mentre i compagni si allontanavano, l'ex capitano del Milan si è attardato facendo il gesto delle mani giunte verso la curva, in segno di scusa. I supporters hanno apprezzato e quindi applaudito il gesto del 'figliol prodigo', uno scambio di cortesie che sembrava impossibile solo pochi minuti prima, quando Bonucci durante il match è stato regolarmente fischiato e insultato da parte della tifoseria.

Il "tradimento" della scorsa estate non è forse ancora superato, ma sabato a Torino sicuramente è arrivato un primo segnale di ammorbidimento da parte degli ultras della Curva Sud, finora i più severi nei confronti del centrale numero 19.

"E’ stato emozionante e bello tornare allo Stadium. Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Testa alla prossima", ha scritto su Instagram il giocatore.

Nella conferenza stampa del ritorno aveva dichiarato: "Starà a me portare i tifosi della Juventus dai fischi agli applausi. Capisco quello che ho sentito. L'esultanza dopo il gol con il Milan? Dopo l'amarezza di quella esultanza spero di regalare ai tifosi tante tante gioie. Con vittorie e soddisfazioni tutto si sistema". Non siamo ancora a settembre, ma Bonucci sembra già sulla buona strada per una totale riconciliazione.

E Allegri era stato buon profeta: "I tifosi si riconcilieranno con lui. Abbiamo tanti grandi difensori e Bonucci è un grande professionista, ha fatto una grande partita e va rispettato", aveva dichiarato alla vigilia.

