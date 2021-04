Borussia Dortmund-Manchester City 1-2: citizens in rimonta, sarà semifinale col PSG

Sarà il Manchester City l’avversario del PSG in una delle due semifinali di Champions League. La compagine inglese infatti, dopo la vittoria per 2-1 conseguita nella gara di andata, si impone con lo stesso risultato in rimonta in casa del Borussia Dortmund garantendosi il passaggio del turno.

Al Signal Iduna Park la partita si incanala subito sui binari immaginabili alla vigilia: gli uomini di Guardiola dettano i tempi di gioco grazie al consueto possesso palla, mentre il Borussia attende per poi ripartire.

Non è quindi un caso che sia proprio il City a riuscire ad alzare il proprio baricentro in apertura, ma al 15’, quasi a sorpresa, a passare in vantaggio sono i padroni di casa: Haaland, in area di rigore avversaria, appoggia la palla per l’accorrente Dahoud la cui conclusione viene respinta da un difensore, il pallone arriva quindi dalle parti di Bellingham che con un gran tiro mette il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Avanti di un goal, il Borussia trova il coraggio di spingere con maggiore costanza e per due volte ci prova nel giro di pochi secondi al 18’ prima con Reus e poi con Akanji, una volta ritrovate le misure però, il City torna a essere padrone del gioco e al 25’ va ad un passo dal pareggio quando un tiro di De Bruyne viene fermato solo dalla traversa.

Gli uomini di Guardiola iniziano ad arrivare alla conclusione con maggiore facilità e al 32’ è Bellingham, sulla linea di porta, a negare a Mahrez la rete pareggio quando ormai sembrava cosa fatta. A riservarsi l’ultima vera chance della prima frazione ì Dahoud, ma il risultato non cambia. Si va quindi negli spogliatoi con il Borussia avanti 1-0.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia ed è il City a continuare a spingere con più convinzione. Al 55’ il pareggio degli ospiti: calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Emre Can su cross dalla sinistra di Zinchenko. Sul dischetto di presenta Mahrez che batte Hitz per l’1-1.

Il Borussia fatica a reagire mentre i citizens continuano a collezionare occasioni. Al 58’ sugli sviluppi di un corner, Rodri stacca meglio di tutti ma viene fermato dalla traversa. I padroni di casa rispondono 10’ più tardi con Hummels, ma è solo l’ultimo squillo prima che il City chiuda definitivamente la pratica.

Al 75’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra, il pallone arriva a Foden che ha tutto il tempo di caricare il sinistro dal limite. Il suo tiro è potente ma non imparabile ma Hitz non è perfetto e la sfera entra lo supera dopo aver toccato il palo.

E’ il goal che di fatto spinge il Manchester City in semifinale con un quarto d’ora di anticipo. Quella contro il PSG sarà una doppia sfida che promette spettacolo.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY 1-2

Marcatori: 15’ Bellingham (B), 55’ rig. Mahrez (M), 75’ Foden (M)

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey (80’ Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (80’ Brandt), Emre Can, Dahoud (75’ Hazard); Reus, Haaland, Knauff (68’ Reyna). All. Terzic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Rodri; Bernardo Silva, Mahrez (88’ Sterling), Bernando Silva, Foden. All. Guardiola.

Arbitro : Del Cerro Grande (ESP)

Ammoniti : Bellingham (B)

Espulsi : –

OMNISPORT | 14-04-2021 23:04