Bottas difende Zhou: “Ha sicuramente potenziale”

29-11-2021 10:48

Ha fatto parecchio rumore l’allontanamento di Giovinazzi dall’Alfa Romeo. Come ormai noto, il pilota italiano non correrà in F1 il prossimo anno, perchè al suo posto, al volante dell’Alfa Romeo Sauber ci sarà il cinese Zhou.

Non è un mistero infatti che il 22enne di Shanghai abbia portato in dote alla squadra delle cospicue sponsorizzazioni che certamente hanno influito non poco sulla decisione. Al momento qualche dubbio sulla sua capacità in pista esiste anche perchè, oltre al titolo di Formula 3 Asia ottenuto con il team Prema, può vantare un totale di 4 vittorie (su 66 gare) in F2 e 2 successi (su 90 apparizioni) nella F3 Europea. Un biglietto da visita non forse esaltante per essere protagonista in F1.

In suo soccorso arriva però il nuovo compagno di squadra, ovvero Valtteri Bottas: “Ovviamente gli daremo il benvenuto nel team. Non vedo l’ora di lavorare con lui e non lo conosco ancora così bene come persona. Ho potuto osservarlo in F2 essendo lì da alcuni anni e in particolare in questa stagione ha fatto delle belle gare, ottenendo buoni risultati e dimostrando una buona costanza”. Il finlandese ha poi concluso: “Chiaramente sa guidare, dato che è secondo in campionato e ha vinto alcune gare. È piuttosto giovane, ma ha già disputato alcune stagioni positive, quindi il potenziale sicuramente c’è“.

OMNISPORT