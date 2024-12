FantAntonio a Viva el Futbol ricorda la sua esperienza personale nel commentare il problema cardiaco che ha avuto il centrocampista della Fiorentina

Hanno parlato della marcia inarrestabile dell’Atalanta, delle difficoltà della Roma, della crisi della Juventus e di tanto altro a Viva el Futbol, il nuovo format su twitch di Adani, Cassano e Vieri ma l’apertura dell’ultima puntata è stata dedicata alla vicenda Bove, il giocatore della Fiorentina ricoverato in ospedale dopo essere stramazzato in campo per un malore cardiaco.

Cassano fu operato al cuore

Particolarmente toccato Antonio Cassano ed è facile capirne il perché. Nel 2015, quando era al Milan, fu operato al cuore dopo essere stato colpito da “sofferenza cerebrale su base ischemica”. La causa del malore fu l’ictus ricondotto a una patologia congenita piuttosto diffusa chiamata “forame ovale pervio cardiaco interatriale”: un piccolo foro che mette in comunicazione l’atrio destro e quello sinistro del cuore resta aperto dopo la nascita. Questa anomalia cardiaca congenita sembra interessare il 25-30% della popolazione e può restare silente anche per tutta la vita di un individuo.

Cassano ricorda il suo precedente

Commosse le parole di FantAntonio: “Io ci sono passato da quella situazione, all’inizio hai tanta paura. Edoardo ci ha fatto prendere un grande spavento, io non riuscivo a parlare ieri sera durante l’accaduto. La cosa fondamentale è che ora sta bene, è tornato alla normalità e l’importante è che la gente, la famiglia, che gli stia a fianco gli sia sempre più vicino. All’inizio può infatti esserci scoramento, non va lasciato solo. Spero che si rimetta e superi alla grande questo momento. Un grande in bocca al lupo a lui e alla sua famiglia”.

Cassano continua: “Io non riuscivo a parlare durante l’accaduto, che torni a giocare o meno non è importante, che si goda 100 anni di salute. I primi momenti sono sempre duri, può esserci scoramento e bisogna stargli vicino. Vorremmo rivederlo ancora ma la cosa importante è che sia tornato tra noi vivo e vegeto”

L’elogio di Gasperini

Quando si è tornati a parlare di calcio Cassano ha fatto l’elogio dell’Atalanta e di Gasperini: “L’allenatore dell’Atalanta è un genio, toglie tre titolari, mette tre ragazzi e vince la partita: ci vogliono coraggio e cog… è devastante per quanto è bravo. Continua a sorprenderci in positivo, sembrava una partita da 0-0 ma l’allenatore ha cambiato la partita. L’Atalanta è uno spettacolo per gli occhi. La Roma invece mi fa paura, ora hai il Lecce ed è una gara da dentro o fuori”.