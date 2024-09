Boxe, Usyk arrestato in Polonia: Zelensky furioso, rischio incidente diplomatico, ma è un malinteso

Clamoroso: il campione ucraino, che il prossimo 21 dicembre sfiderà Fury a Riad, è stato fermato in aeroporto a Cracovia e poi rilasciato. Zelensky su tutte le furie.

Clamoroso fuori programma per Oleksandar Usyk. Il pugile ucraino, campione del mondo in carica dei pesi massimi (corone WBA, WBC e WBO) è stato infatti arrestato in Polonia, più precisamente all’interno dell’aeroporto di Cracovia. Lo stato di fermo è durato qualche ora: poi è stato lo stesso Usyk a far sapere di essere stato rilasciato. Un malinteso, un equivoco: o forse un pastrocchio, che ha rischiato – e probabilmente rischia ancora – di creare un incidente diplomatico tra Polonia e Ucraina.

Cracovia: Oleksandr Usyk arrestato in aeroporto

Per l’arresto di Usyk, che in Ucraina è un’autentica leggenda nazionale, si è mosso infatti in prima persona il presidente Volodymir Zelensky. La notizia del fermo del fuoriclasse del ring, che si era infatti rapidamente diffusa nel paese, aveva provocato sgomento e inquietudine nella popolazione già segnata dalla lunga guerra con la Russia. Proprio Usyk ha rassicurato tutti, una volta rimesso in libertà: “Cari amici, si è verificato un malinteso che è stato risolto rapidamente. Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati per me. Grazie ai diplomatici ucraini per l’efficiente supporto e alla polizia polacca per aver svolto i propri obblighi”.

Il campione ucraino rilasciato: il post della moglie

Anche la moglie del pugile ha fornito un chiarimento attraverso i social, senza però entrare più di tanto nel dettaglio. Attraverso un post su Instagram, infatti, la signora Usyk ha assicurato che “va tutto bene” e che “Oleksandr spiegherà tutto. Niente di criminale“. Il prossimo 21 dicembre il campione, che aveva riunificato tutte e quattro le cinture dei massimi, difenderà i tre titoli di cui è ancora detentore (la cintura IBF l’ha lasciata vacante) in un match già intriso di leggenda in programma a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, contro quello che è a tutti gli effetti il suo rivale di sempre: Tyson Fury.

Zelensky su tutte le furie per il clamoroso “incidente”

Tutto chiarito? No, per nulla. Perché se buona parte dei tifosi ucraini ha tirato un sospiro di sollievo dopo i messaggi di Usyk e della moglie, il presidente Zelensky è ancora furioso. Su X, il leader di Kiev non ha nascosto la propria contrarietà per quanto accaduto a Cracovia: “Ho parlato con Oleksandr Usyk al telefono dopo che è stato arrestato. Sono deluso da questo atteggiamento nei confronti del nostro cittadino e campione. Ho incaricato il ministro degli Esteri e quello degli Interni di esaminare immediatamente ogni dettagli sull‘incidente all’aeroporto di Cracovia”.