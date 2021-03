Branco in terapia intensiva: è positivo al Covid

Il mondo del calcio prega per Branco. Il 56enne ex difensore del Brescia e del Genoa, positivo al Covid, è ricoverato in terapia intensiva.

Lo fa sapere la federcalcio brasiliana in una nota, spiegando come Branco stia respirando in modo assistito mediante l’utilizzo di “apparecchi di ventilazione artificiale”.

L’ex genoano – coordinatore delle giovanili della Selecao – è in ospedale dal 16 marzo, giorno in cui le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa della grave infezione polmonare contratta per via del Coronavirus. Adesso l’ulteriore aggravamento, che purtroppo alimenta le incertezze.

“Non ci sono previsioni su quando potrà riprendere a respirare autonomamente”.

OMNISPORT | 22-03-2021 20:36