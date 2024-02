Verso Inter-Juventus, Bremer accende la polemica: è bufera sul web

Il difensore brasiliano infiamma la vigilia del big-match ricordando l'estate in cui stava per diventare nerazzurro con una battuta maliziosa

01-02-2024

Può bastare una frase detta con malizia o una semplice parola per trasformare una scintilla in un fuoco dirompente. E nella settimana che porta ad Inter-Juve il rischio è alto. Bremer però non si è nascosto e in un’intervista per Dazn con Matri ha scaldato l’ambiente: “Se penso mai che avrei potuto giocare all’Inter? No, sono dalla parte giusta” – ha detto il difensore con estrema fierezza, scatenando la reazione del web e ricordando la calda estate in cui sembrava a un passo dal dover vestire il nerazzurro.

Il duello con l’Inter e i consigli di Chiellini

“Con l’Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato – ci sono ancora tante partite – però è un passo importante”, ha detto il difensore presentando il derby d’Italia. Il brasiliano in stagione ha mostrato una grande crescita e al momento è uno dei migliori del campionato. Forse anche grazie ad alcuni consigli di Chiellini: “Giorgio mi ha suggerito di guardare molti video e di conoscere molto bene l’avversario. La Juventus mi aiuta tanto in questo, ho anche una persona in Brasile che mi segue”.

Il paragone con i top e una curiosità su Yildiz

A distinguere Bremer è anche una grande umiltà, soprattutto quando gli chiedono di paragonarsi ai migliori difensori in circolazione: “Ce ne sono tanti forti, come Van Dijk. Lui è due gradini sopra di me perché ha vinto la Champions League e gioca in un campionato tosto come la Premier League. Alla fine, quando un giocatore si ritira, contano solo i trofei, se non hai vinto niente non puoi dire di esser stato il migliore”.

Il brasiliano ha parlato anche dei compagni di squadra, in particolare delle punte: “Vlahovic è forte fisicamente, quando giochiamo insieme in partitella gli do molti consigli. È bravo e sta migliorando tanto. Anche Yildiz è un bell’attaccante, in allenamento entriamo duro su di lui, ma non si lamenta e continua a giocare. Ha grande forza nelle gambe e può fare una bella carriera“. Infine su Giuntoli: “Quest’anno è arrivato il Direttore e ha portato molta serenità. Ho molta più fiducia in me stesso”.

La frase di Bremer scatena i tifosi

Le parole di Bremer non sono passate di certo inosservate e hanno scatenato la reazione di molti tifosi sul web. “Aveva scelto l’Inter, lo sanno anche i muri. Aspettandola per mesi. Poi è stata tutta una questione di soldi. Hai seguito la strada del denaro” – si legge su X. Da commenti più pungenti ad altri più costruttivi: “Non mi sarebbe dispiaciuto averlo dato che è molto forte e avrebbe sostituito alla grande Skriniar, anche in ottica futura”.

C’è chi osserva: “Questione di scelte, ma direi meglio uno o l’altro è difficile. Non mi sarebbe dispiaciuto averlo dato che è molto forte e avrebbe sostituito alla grande Skriniar, anche in ottica futura” e anche: “Ha scelto la strada del denaro come Thuram e Calhanoglu, che c’è di male?” e infine: “Acerbi miglior difensore dell’Inter dell’ultimo anno e mezzo con Pavard che non sta sbagliando nulla. Per assurdo aver perso Skriniar a 0 è stata una manna dal cielo”