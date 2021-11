Brescia, Inzaghi: "Dopo il ko col Pisa, felici di giocare subito"

30-11-2021 14:52

Un eurogol di Sibilli a circa venti minuti dalla fine del match contro il Pisa ha spodestato il Brescia di Filippo Inzaghi dalla prima posizione in classifica del campionato di Serie .

Alle porte però, c’è un altro match particolarmente delicato, ovvero la partita con il Parma, che può significare immediato riscatto.

Di tutto questo, come riferisce bresciaingol.com, ne ha parlato, alla vigilia, il tecnico dei lombardi Filippo Inzaghi: “Domani ci aspetta una partita difficile. Il Parma ha un organico importante che non rispecchia la classifica attuale e sono guidati da un grandissimo allenatore che non scopro certo io. Quando si perde c’è sempre la voglia di tornare subito in campo e siamo felici di poterlo fare immediatamente con una bella partita. Questa Serie B è difficilissima e basta guardare i risultati dell’ultima giornata per capirlo. Non esistono partite facili: l’Alessandra ha battuto la Cremonese, il Pordenone è andato a pareggiare contro il Frosinone, il Vicenza ha fatto bene a Crotone. Bisognerà lottare sempre e su tutti i campi”.

Il calcio d’inizio allo stadio Tardini è fissato per le ore 18.00, arbitro dell’incontro sarà il signor Cosso.

