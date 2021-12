Brescia-Monza, Inzaghi: "Diamo seguito alle nostre prestazioni"

04-12-2021 22:59

Il tecnico del Brescia Filippo Inzaghi ha commentato in conferenza stampa la partita di Serie b in programma domani tra il suo Brescia e il Monza, vero e proprio derby lombardo molto sentito tra tutti i tifosi. Ecco le parole di Inzaghi, al momento secondo in classifica dietro il Lecce:

“Noi dobbiamo dare un seguito alle nostre prestazioni, veniamo da una bella partita ma domani sarà un’altra gara. Abbiamo la possibilità di giocarla da primi in classifica nel nostro stadio. La partita di Parma ci deve dare maggiore autostima contro una delle favorite alla vittoria finale. Io stimo molto Stroppa, è un grande allenatore e un amico. Ha vinto il campionato di Serie B con Benevento e Crotone, ha identità, idee, è un allenatore che apprezzo molto e sono contento dei successi che ha avuto. Gli auguro di essere insieme a braccetto a fine campionato. Sicuramente il Monza è la miglior squadra del campionato, servirà una grande gara”.

