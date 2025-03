Brignone si gode la prima Coppa del mondo “dal vivo”: l’alleanza con Goggia e l’ammissione a sorpresa di Sofia

Federica Brignone conquista la sua seconda Coppa del Mondo ma per la prima volta riceve la Coppa dal vivo a differenza di quanto accaduto nel 2020. L’alleanza con Goggia è ormai piena

La seconda Coppa del Mondo, la prima dal vivo. Federica Brignone mette in archivio una stagione da sogno, forse per certi versi impensabile e irripetibile. La campionessa valdostana conquista la classifica generale ma porta a casa anche la “coppetta” di gigante e risultato ancora più a sorpresa quella di discesa a conferma dei grandi miglioramenti nel corso degli ultimi anni.

La prima Coppa “dal vivo”

Nel 2020 Federica Brignone ha conquistato per la prima volta la Coppa del Mondo generale, a distanza di 5 anni arriva la seconda. Ma sono due successi che hanno un sapore completamente diverso e per vari motivi. Come tante competizioni sportive avvenute nel corso della pandemia Covid, anche quella Coppa del Mondo portava con sè una sorta di asterisco. E in quella occasione Federica non aveva potuto festeggiare il traguardo come avrebbe voluto, con una grande festa e con una Coppa che le era stata spedita a casa. A Sun Valley, invece, la Tigre azzurra ha avuto i riconoscimenti che meritava e ha potuto alzare la Coppa del Mondo insieme al dominatore del settore maschile Marco Odermatt.

Le parole di Fede

Brignone ora si può godere tutte le emozioni dopo una stagione che l’ha vista sempre concentrata dalla prima all’ultima gara: “E’ qualcosa che ho sempre sognato e finalmente c’è stata anche la premiazione. Ho vissuto la stagione pensando soltanto alla gara successiva. Ho avuto benessere e serenità e ho sempre cercato di dare il massimo. In ogni weekend ho conquistato qualcosa e questo mi ha portato alla Coppa. Nella mia carriera, come in quella di Sofia, c’è davvero poco da aggiungere, comunque vada”.

L’ammissione di Goggia

Tra le due azzurre, Brignone e Goggia, c’è sempre stata grande competizione, forse anche una rivalità dovuta a due carattere decisamente diversi. Ma l’ultima stagione ha portato qualcosa di diverso con le due azzurre che sembrano aver quasi costruito un’alleanza con il bene dello sci italiano al primo posto. E le parole di Sofia Goggia ne sono una testimonianza: “Prima di questa stagione non avevo grandi aspettative e forse questo ti permette di vivere meglio. Devo fare i complimenti a Federica che ha stravinto tutto. Io ho avuto una stagione solda ma ho buttato tante occasioni. Federica ha vinto molto più di me, io ho un oro olimpico a lei ha vinto tanto di più. E’ più completa come discipline. Io non ho ai potuto inseguire la generale fino in fondo. Lei è un cecchino tutti i giorni, io sono più sregolatezza che genio”.

