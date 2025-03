Brignone inaugura la sua pista a Courmayeur: la “gaffe” a Sky e lancia la prossima sfida. Giovedì e venerdì torna in gara

La sciatrice italiana ha conquistato la Coppa del Mondo generale, quella di discesa e di gigante ma non si ferma: si gode la pista che porta il suo nome e sarà al via ai campionati italiani

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Federica Brignone si gode la pista che porta il suo nome a Courmayeur. La sciatrice azzurra è protagonista di una stagione lunghissima ma ricca di successi. E non è ancora finita. La Tigre valdostana inaugura la sua pista e pensa già ai prossimi appuntamenti, le vacanze possono aspettare.

La “Federica Brignone”: la pista 14 a Courmayeur

Un riconoscimento per una carriera da sogno, da oggi la pista numero 14 di Courmayeur porta il nome di Federica Brignone. Un onore concesso a pochi e che giustamente ora arriva per la Tigre Valdostana non solo per i successi conquistati nella sua carriera ma anche per l’immagine che con il suo carattere ha saputo trasmettere a tutti gli appassionati di sci alpino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ai microfoni di Sky rivela: “Già oggi ho sbagliato e l’ho chiamata con il vecchio nome, ringrazio tutte le persone delle piste di Courmayeur perché è davvero un onore avere una pista a mio nome, è qualcosa di speciale.Mi sono emozionata tutto l’inverno, ogni gara è stata qualcosa di speciale. Mi sono resa conto di quello che stessi facendo ed ottenendo. E’ stata ovviamente una grandissima emozione, la Coppa grande l’ho vinta a la Thuile. Sono contentissima ma adesso cerco di ripartire, per noi il mese di aprile è fondamentale per la prossima stagione. E non ho ancora finito”.

Poi arriva anche una piccola gaffe della campionessa azzurra: “Da oggi si dirà mi sono fatta una Federica Brignone”, dice la valdostana. Dallo studio Sky gli fanno notare che forse la frase si lascia a interpretazioni malevole ma lei risponde col sorriso: “Non vi preoccupate, i miei amici già mi prendono n giro da tempo per questa cosa”.

Giovedì e venerdì si torna in pista

Ma la stagione di Federica Brignone non è conclusa. La 34enne valdostana ha sempre avuto a cuore i campionati italiani e anche in questa stagione non si è voluta tirare indietro e prenderà parte alle competizioni che si svolgeranno in Val di Fassa. Giovedì sarà la volta del gigante che si correrà sulla pista Mediolanum all’Alpe di Lusia, mentre il giorno dopo sarà di nuovo in gara anche nel superG a Passo San Pellegrini. Dopo un inverno di successi internazionale, Brignone ora vuole anche due titoli tricolori.

Campionati italiani: in gara Paris e De Aliprandini

Non sono state comunicate ancora ufficialmente le starting list delle varie gare. Si comincia con le prove di discesa maschili e femminili nella giornata di martedì prima della gara delle giorno dopo. Ci saranno Nicol Delago e Dominik Paris che difendono i titoli conquistati nel 2024, ma ci sarà anche Luca De Aliprandini nello slalom gigante e ancora Marta Rossetti in slalom e l’ultima gara della carriera di Stefano Gross, che qualche settimana fa ha annunciato l’addio alle competizioni.