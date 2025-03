Brignone da leggenda, Goggia e Paris resistono. Male Vinatzer e Bassino, Collomb il futuro: il pagellone di fine stagione

Pagellone di fine anno: Federica Brignone nasconde qualche lacuna "evidente" della squadra italiana. Bene Goggia e Paris che puntano Milano-Cortina. Bassino da ritrovare

Proviamo a tornare indietro nel tempo: la scuola è finita, le vacanze appena cominciate, ma il rituale di andare fuori dalla porta e scrutare attentamente le pagelle di fine anno è il vero lasciapassare per immergersi a pieno regime nel tempo del riposo e dello svago. Per i protagonisti e le protagoniste della stagione del circo bianco quel periodo coincide con aprile e maggio: non tarderà l’ora di tornare al lavoro, ma dopo 5 mesi di viaggi e spostamenti intercontinentali è tempo di tirare il fiato. E di osservare da vicino i voti di una stagione che per l’Italia è annoverare tra le migliori di sempre, con la ciliegina sulla torta della Coppa delle Nazioni vinta dalla squadra femminile che ha reso unica anche l’ultima giornata di gare.

Brignone da sogno, Goggia combattiva, Paris resiliente

FEDERICA BRIGNONE 10 E LODE. Alzi la mano chi avrebbe soltanto osato ipotizzare una Fede così forte, continua e dominante a 34 anni e mezzo. Nelle ultime stagioni segnali erano arrivati, ma il picco massimo della carriera della valdostana pareva essere alle spalle. Invece no: la vittoria (a sorpresa) a Soelden nel gigante d’apertura è stata soltanto la prima di 10 stagionali, con il tabù discesa infranto dopo lungo inseguimento (con tanto di coppa di specialità in bacheca) e una rincorsa alla sfera di cristallo della generale coronata con costanza, determinazione e grande intelligenza. E in mezzo, giusto per non farsi mancare niente, c’ha infilato pure due medaglie mondiali, salvando la spedizione azzurra. Qualcuno dirà che se Mikaela Shiffrin non fosse caduta a Killington magari le cose sarebbero andate in modo diverso, ma la verità è un’altra: quest’anno nessuna ha meritato la coppa più di Federica. Che un paio di anni fa dubitava se andare avanti fino a Milano-Cortina, dove invece ora rischia di essere l’atleta da battere in tre discipline su quattro, con la più che giustificata ambizione di ricoprire il ruolo di portabandiera. Lunga vita a Fede. Patrimonio della montagna italiana.

Pirovano e Franzoni per il futuro, Curtoni e Casse da rivedere

LAURA PIROVANO 6,5: l’ora della maturità si avvicina e Laura, a 28 anni, capisce che si può alzare l’asticella. Dopo Brignone e Goggia è lei la migliore delle italiane , 19esima nella generale e addirittura sesta nella classifica di specialità di discesa. Peccato che ancora non sia arrivato il primo podio, sfiorato però in 5 occasioni (un quarto, due quinti e due sesti posti). Le basi per crescere ancora ci sono tutte.

Vinatzer e De Aliprandini, così non va. Incubo Schieder e Bassino

LUCA DE ALIPRANDINI 5,5: a parole sue, questa è stata la miglior stagione le circo bianco. In realtà tre anni fa fece meglio, seppur di poco, ma la sostanza non cambia: Luca ha 35 anni , un talento che non si discute, ma è lontano comunque dai big che circolano in gigante. Il terzo posto di Adelboden è tanta roba , ma a conti fatti è l’unico vero acuto di una stagione vissuta all’ombra di svizzeri e norvegesi. Chiude con 5 top ten e qualche manche un po’ buttata. Il problema è un altro: dietro di lui tra le porte larghe c’è il vuoto.

Collomb la speranza, le Delago in crisi, il saluto di Gross

Gruppone finale: Giorgia Collomb (6,5) promette bene, e oltre all’oro nel team event a Saalbach ha dimostrato che potrebbe diventare un buon riferimento in slalom, dove Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea (sufficienza stiracchiata per tutte e tre) hanno fatto fatica a entrare anche solo una volta nelle 15. Stagione senza gloria per le sorelle Delago, Nadia e Nicol (5 per entrambe), discontinue Asja Zenere e Roberta Melesi (5 anche per loro).

Nelle discipline tecniche sono dolori anche tra gli uomini, con Thomas Kastlunger e Filippo Della Vite (5,5) da rivedere e Giovanni Borsotti (5) che pare essersi smarrito. Alliod, Molteni e Zazzi da rivedere nella velocità. Menzione speciale per Christof Innerhofer (6 di stima) e Stefano Gross (5,5), il cui finale non è stato degno del passato illustre.