Sci alpino Mondiali Saalbach: Brignone fa una rivelazone su Goggia e Sofia vuole rompere l’ultimo tabù

Tutto pronto per i Mondiali di sci alpino con l’Italia che affida le sue speranze di vittoria alle due regine azzurre della pista: la rivalità di un tempo sembra dimenticata

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto pronto per i Mondiali che vedranno la loro apertura ufficiale nella giornata di domani con la competizione del parallelo misto, una competizione che servirà a che a saldare i motori in vista delle gare più attese.

Brignone, parole da leader

A 34 anni Federica Brignone sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera riuscendo a colmare anche un piccolo vuoto nella sua incredibile bacheca dei successi, quella delle vittorie in discesa. L’azzurra è in testa alla Coppa del Mondo generale ma sembra voler concentrarsi una gara alla volta a cominciare da questo Mondiale: “L’obiettivo è sempre quello di provare a fare la gara a tutta. Ma ovviamente il risultato non dipende soltanto da me. Sto bene in questo periodo – ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera – so che il mio massimo può ancora valere qualcosa di importante”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il messaggio a Sofia

Nel corso dell’intervista Federica un po’ a sorpresa rivela di aver preso ispirazione dalla compagna di squadra Sofia Goggia. Per anni si è parlato di una rivalità tra le due che ora però sembra essere parte del passato: “Da Sofia ho imparato a guardare cosa possa fare di meglio esclusivamente per me e a valutare meglio le scelte. Con la decisione e l’atteggiamento si può ottenere davvero tanto. Mi ha spinto a mettere un po’ più di carattere quando le cose sono complicate”.

Goggia vuole rompere l’ultimo tabù

Un argento e un bronzo: un bottino mondiale di tutto rispetto quello conquistato in carriera da Sofia Goggia ma per un’atleta competitiva come la bergamasca potrebbe non essere abbastanza. Nel corso di una recente intervista l’azzurra ha dichiarato di voler continuare con la sua carriera almeno fino ai Mondiali di Crans Montana nel 2027 ma per il momento si concentra su Saalbach e su quella medaglia d’oro mondiale che ancora gli manca. La prima grande occasione arriva in discesa, la pista austriaca favorisce senza dubbio le sue doti rispetto a quelli di Brignone: una pista in cui far scorrere gli sci e produrre la massima velocità che si adatta senza dubbio alla bergamasca.