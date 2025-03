Brunori, gol e assist per la risalita: i numeri del Player of the Week della 31° giornata

Il Capitano del Palermo è tornato ai suoi livelli per la fase decisiva della stagione

Un gol, e l’assist per Pohjanpalo, fanno di Matteo Brunori il fattore decisivo per la vittoria del Palermo in casa della Salernitana. È lui il Player of the Week della 31° giornata della Serie BKT 2024-2025

L’importante successo esterno ottenuto all’Arechi di Salerno ha permesso al Palermo di rientrare in zona playoff. I siciliani sono al settimo posto in classifica con 42 punti e hanno approfittato del passo falso del Bari, andato k.o. a Carrara, per scavalcare i pugliesi (al momento prima squadra esclusa dai playoff) e staccarli di due lunghezze.

Nella gara di ieri il risultato è stato sbloccato da una rete di Matteo Brunori, capitano della squadra di Dionisi. Ma non solo, l’attaccante brasiliano ma umbro di adozione è stato decisivo come assistman

Matteo Brunori rilancia il Palermo

Fonte: Palermo FC

Il classe ’94 non ha sempre trovato spazio dal 1′ in questo campionato. Su 26 presenze, sono solo 15 quelle da titolare per un totale di 1435 minuti giocati. Brunori è riuscito comunque a dare un contributo valido sul piano realizzativo, realizzando 7 gol e mettendo a referto un assist.

È un buono score, considerando che ha centrato lo specchio della porta in 18 conclusioni. Avrebbe potuto essere anche migliore, considerando i due legni colpiti dal giocatore di origine brasiliana. L’attaccante rosanero sa però rendersi utile anche in tante altre fasi della partita, dimostrando di essere un vero uomo squadra.

Essendo dotato di buone qualità tecniche, ha già collezionato 11 dribbling riusciti. È molto attivo nella costruzione del gioco, su 291 passaggi effettuati ne sono riusciti 209.

Sa essere un valido punto di riferimento per i compagni nelle sponde, come certificato dalle 18 triangolazioni riuscite che lo hanno visto protagonista. E’ impressionante la sua capacità di farsi trovare libero in area avversaria, dove ha giocato ben 97 palloni, riuscendo anche a procurarsi un rigore a favore, grazie alla sua capacità di saltare l’uomo menzionata in precedenza.

Gol, tackle e recuperi

Inoltre, la sua generosità lo porta anche ad allargarsi sulle fasce per tentare soluzioni offensive efficaci, proprio grazie a questa qualità è riuscito a procurarsi ben 18 corner, effettuando anche 22 cross.

Brunori è anche dotato di buone qualità fisiche che gli permettono di uscire spesso vincitore dai contrasti con gli avversari diretti. In 9 occasioni ha avuto la meglio nei duelli aerei, mentre sono ben 68 i contrasti a terra nei quali ha avuto la meglio.

È molto efficace nei tackle, ne ha tentati 10 e per 6 volte è riuscito a conquistare il pallone. Inoltre, il capitano rosanero sa dare anche un ottimo contributo in fase difensiva. Ha già recuperato 34 palloni, rendendosi autore di 7 respinte e intercettando 1 passaggio.

La carriera di Brunori

Matteo Brunori è nato a Macaé in Brasile, il 1° novembre 1994 ma nel 1995 all’età di un anno si è trasferito in Umbria, ad Assisi, la terra dei nonni dove è cresciuto come uomo e come calciatore. Non a caso la prima esperienza come atleta è con il Foligno la squadra di riferimento della Valle Umbra dove ha fatto il suo esordio tra i professionisti.

Ha poi maturato esperienze in diverse squadre, tra cui spiccano quelle con la Reggiana e la Pro Patria. Ha giocato anche nel campionato di Eccellenza umbra dove ha dimostrato da subito le sue doti di realizzatore con il Petrignano.

Brunori ha sempre segnato con regolarità fino alle esperienze. con il Villabiagio in Serie D e con l’Arezzo in Serie C. Nel 2020 viene acquistato dalla Juventus che lo inserisce nella formazione Under 23. Da qui il salto, invero non fortunatissimo, alla Virtus Entella nella Serie B del 2020-2021.

Ma è a Palermo che Brunori ha dimostrato tutto il suo valore diventando un punto di riferimento, un idolo per i tifosi ed ora Capitano dei rosanero. L’attaccante del Palermo è alla sua quarta stagione al Palermo, con cui nel 2021-2022 ha vinto il Campionato di Serie C e ad oggi conta complessivamente 153 presenze e 73 reti, a sole 8 lunghezze dal record societario di Fabrizio Miccoli

Il valore di mercato e l’ingaggio

Il valore attuale di mercato di Matteo Brunori è di 3,5 milioni di euro anche se il grande interesse dimostrato da diverse squadre di categoria superiore ha indotto il club rosanero a fissarne il prezzo di vendita in almeno 6 milioni.

È legato al club del circuito City Football Group, lo stesso del Manchester City, fino al 30 giugno 2027 e percepisce un ingaggio netto di 1.025.000 euro bonus esclusi che lo fanno lievitare oltre il milione e mezzo

Con l’arrivo di Pohjanpalo nel mercato di gennaio, Brunori ha trovato un partner di attacco molto valido e i due sembrano aver instaurato già una buona intesa in campo. Molte delle speranze del Palermo di centrare i playoff, passano per i loro gol. E con un giocatore come Brunori a fare da leader i rosanero possono veramente sperare di conquistare l’obiettivo.