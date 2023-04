Brutte notizie in casa Roma, Smalling e Wijnaldum out

Deve ancora fare i conti con l’infermeria il tecnico portoghese Josè Mourinho che dopo la gara di Europa League con il Feyenord perde altri due pezzi fondamentali.

22-04-2023 19:48

Se è vero che la Roma di Josè Mourinho ha passato il turno di Europa League battendo il Feyenord 4-1, è vero anche che deve pagare il conto di quel quarto di finale arrivato fino ai supplementari. Pagare il conto significa affacciarsi in infermeria e trovare altri due giocatori acciaccati. Si tratta del difensore inglese Chris Smalling e del centrocampista Georginio Wijnaldum.

Dopo un giorno di riposo totale, gli esami strumentali hanno riportato una lesione al flessore della gamba destra ma se per l’olandese c’è un cauto ottimismo, preoccupa di più la situazione di Smalling. Per lui il rischio è di stare fermo una ventina di giorni saltando così Atalanta, Milan, Monza ed Inter, con un rischio che potrebbe protrarsi fino alla semifinale di andata con il Leverkusen.