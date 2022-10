09-10-2022 10:48

La trasmissione si chiama “A tutto calcio” ed è andata in onda l’altra sera su Rai2. Un contenitore sportivo inedito, partito quest’anno con la conduzione di Jacopo Volpi (l’ex conduttore della Domenica Sportiva) mentre in studio gli opinionisti sono Sebino Nela, Eraldo Pecci e Giulia Stronati. A farlo risaltare alla ribalta è stata l’anteprima del programma, con gli argomenti del giorno, presentata da Jacopo Volpi e che ha scatenato una bufera sui social.

Volpi parla di tutte le italiane in Europa tranne il Napoli

Volpi attacca così: “Bentrovati con l’anteprima di A tutto calcio. E’ stata una settimana ricchissima di avvenimenti, c’è stata la Conference League, l’Europa League e soprattutto la Champions: molto male per il Milan, bene l’Inter che ha giocato con grande umiltà e cuore contro il Barcellona, bene anche per la Juve, è andata male per il Milan dicevamo, così cosi la Lazio e male per la Roma, abbiamo tantissime cose da raccontare e lo faremo con i nostri ospiti”.

Incredibile ma vero: non c’è traccia dell’imperioso 6-1 del Napoli ad Amsterdam contro l’Ajax. Una evidente dimenticanza senza cattiveria, ma difficile da giustificare visto che si è trattata di un’impresa storica. Non citata neanche la Fiorentina, nonostante il riferimento alla Conference League.

I tifosi del Napoli attaccano la Rai

Violente le reazioni dei tifosi azzurri. Maurizio Zaccone posta il video incriminato, che non ammette repliche, e dice: “Ho fatto un lungo sogno, nel quale giocavamo la Champions e conseguivamo risultati da record, poi mi sono svegliato e ho acceso la televisione, scoprendo che le coppe non le giochiamo proprio…”

Fioccano le reazioni: “Non può essere una “dimenticanza”. Un 6 a 1 all’Ajax…non può essere “dimenticato”! Questa continua giustificazione, accompagnata alla indotta “convinzione” del “però non facciamo le vittime”…deve finire. Sono episodi gravi!” e poi: “Ma voi vi immaginate quando inizieremo a perdere colpi, perché ci sta che prima o poi accadrà (un po’ perché è fisiologico, un po’ perché abbiamo tutti contro a gufare), quanti titoloni e quante trasmissioni”

C’è chi scrive: “Poi ci lamentiamo dei cori razzisti allo stadio , questo è razzismo premeditato , fatto da gente che dovrebbero raccontare l’ accaduto , che rappresenta un servizio nazionale su una emittente nazionale” e anche: “Paghiamo il canone ed è vergognoso che un servizio pubblico si comporti così. Il responsabile di Rai sport dovrebbe dare spiegazioni e scusarsi”.

Infine la chiosa: “ha qualche problema e si vede poi ha dimenticato anche la Fiorentina citando probabilmente al suo posto un’altra volta il Milan”.