Bufera su Pioli, per il web il tecnico rossonero è senza vergogna

Ha parlato di tutto, dal rinnovo del suo contratto al mercato dove aspetta rinforzi e chiede 4 attaccanti per affrontare la Champions fino al caso Donnarumma (“Professionista esemplare, concentrato sul campo. Poi una trattativa può funzionare oppure no. Ci siamo sentiti e ringraziati a vicenda, è un rapporto sincero. Gli ho fatto gli auguri per l’Europeo”) ma nell’intervista rilasciata a Repubblica da Stefano Pioli a colpire i tifosi sono state le parole sui 20 rigori assegnati al Milan in stagione e le polemiche sugli arbitri pro-rossoneri.

Pioli sostiene che il Milan meritava più rigori

Pioli ha detto: “Le polemiche sui rigori mi toccano: ne avremmo meritati di più. Il Var torni alle origini: intervento in caso di errore evidente dell’arbitro. E poi basta fidarsi del fermo immagine: sullo slancio, un contatto in foto lo vedi sempre, ma il calcio non è mica statico. Mi permetto anche un consiglio al designatore Rizzoli, che stimo: coppie fisse arbitro-Var, che si alternino nei due ruoli per affinare uno stesso modo di arbitrare. Oggi cambiano di continuo: spesso si nota scarsa simbiosi”

I tifosi sui social attaccano Pioli

Increduli i tifosi sui social: “Ha ragione 20 sono pochi, avevano contrattato per 1 a partita, ne mancano altri 18” o anche: “Diamogli il rigore fisso ad inizio partita e non se ne parli più”, oppure: “Sta mettendo le mani avanti per la prossima stagione”.

C’è chi ironizza: “E’ doveroso puntare ai 30 rigori in campionato. Obiettivo alla portata” o anche: “20 in 38 partite effettivamente sono pochi, devono migliorare ancora il proprio record” oppure: “Pioli ha pure il coraggio di suggerire modifiche al Var” e ancora: “Questo ha più capelli che intelligenza”.

Poco nutrita la schiera di chi lo difende: “Ma anziché parlare dei rigori del Milan, si parlasse del caso Suarez e degli stipendi non pagati, di Paratici che entra in campo del rigore di Cuadrado” e infine: “Infatti ce ne sono 3 nettissimi negati, Leao vs Verona, Diaz vs Juve e soprattutto Hernandez vs Napoli”.

SPORTEVAI | 31-05-2021 09:41