Bufera su Sergio Ramos: 'Ha stordito Karius e rotto Salah'

Bufera social con insulti a Sergio Ramos dopo la terza Champions League consecutiva vinta dal Real Madrid. Il difensore dei blancos è sotto accusa dal popolo della rete sia per il grave infortunio a Salah, che ha costretto l'egiziano del Liverpool ad abbandonare la finale di Kiev nel corso del primo tempo, sia per aver "stordito" con una gomitata Karius, in seguito autore di due papere difficilmente giustificabili che hanno condannato i Reds.

"Chiunque ne sa di calcio sa che Sergio Ramos ha fatto intenzionalmente male a Salah. Ha preferito tenergli il braccio piuttosto che lasciarlo cadere in modo naturale", questo è il furente tweet dell'ex giocatore della Roma ed ex nazionale egiziano Mido, che ha puntato il dito direttamente su Ramos per l'infortunio a Salah.

Il giocatore ha lasciato il campo in lacrime con la paura di non poter giocare i Mondiali, anche se in seguito la Federazione egiziana, attraverso un tweet, ha ridimensionato il problema: "Durante il contatto telefonico per verificare le condizioni di Salah, i medici hanno comunicato che lo shock riguarda l'articolazione della spalla, come emerso dalla radiografia. Il dottor Abu Ela ha espresso il suo ottimismo sul fatto che Salah possa partecipare alla prossima Coppa del Mondo".

In rete sono circolate anche le immagini di Sergio Ramos che rideva mentre l'egiziano usciva dal campo: ma sembra solo una cattiva interpretazione della reazione del difensore del Real Madrid.

Ma Ramos è sotto accusa anche per una gomitata rifilata al portiere del Liverpool Karius al 49', pochi secondi prima della rete del vantaggio di Benzema, arrivata grazie a un clamoroso errore dell'estremo difensore dei Reds. A riportare le immagini il canale tedesco Zdf : su un cross dalla sinistra Ramos taglia in area e rifila un colpo gratuito a Karius, che neanche un minuto dopo "servirà" clamorosamente con le mani a Benzema la palla del vantaggio dei madridisti.

Ramos dal canto suo ha ignorato le polemiche e su Twitter ha invece espresso tutto il suo supporto nei confronti di Salah: "Il calcio alle volte ci riserva il suo lato più dolce e, alle volte, il più amaro. A parte tutto siamo colleghi. Una pronta guarigione Salah".

