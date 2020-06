C'è un mister X per l'attacco dell'Inter, Marotta scatenato

Ora che c’è anche un calendario ufficiale, ora che il calcio giocato è davvero prossimo a tornare con tutti gli obiettivi ancora in palio, ci sarà da lavorare il doppio per tutti. Per i giocatori, costretti a un vero e proprio tour de force con 124 partite compresse nell’arco di un mese e mezzo scarso (con appendice di Champions ed Europa League ad agosto per le squadre ancora in lizza come Juve, Napoli, Inter e Roma) ma anche per i dirigenti. Con la prossima stagione che potrebbe iniziare già a metà settembre, bisogna muoversi sul mercato.

L’Inter apre le danze sul mercato

Se finora c’è stato un certo immobilismo ecco che si comincia a fare sul serio. La prima a smuovere le acque è stata l’Inter, che ha ceduto definitivamente Icardi al Psg per 50 milioni + 8 di bonus e che ha la liquidità necessaria per i primi movimenti, senza essere costretta solo ad agire con scambi e prestiti.

Santini rivela le mosse dell’Inter

Al Processo, su 7Gold, Fabio Santini rivela i movimenti di Marotta (che ha smentito di essere stanco dei nerazzurri o di voler tornare alla Juve).La firma di Libero Quotidiano dice: ‘”L’Inter è scatenata sul mercato. Il club nerazzurro è vicino a Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli, ora in forza al Psg. Giuseppe Marotta è inoltre in pole per Sandro Tonali. L’inter è ad un passo quindi dai due calciatori”.

Ma non finisce qui: “Il mister X dell’Inter? Si tratta di Ciro Immobile, calciatore che, nel recente passato, è stato monitorato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club nerazzurro prenderà diversi attaccanti”.

“Kumbulla? Sul calciatore ci sono due squadre: Inter e Napoli. Il calciatore tuttavia ha preso già una decisione: vuole approdare all’Inter. Il club nerazzurro è vicinissimo al difensore dell’Hellas Verona”.

Santini si sofferma sui colpi della Juventus

Poi un’altra bomba: “Icardi può andare alla Juventus. Non ora, ma a gennaio 2021! Paratici ci sta pensando seriamente, sarebbe un affare clamoroso. Pjanic invece non va d’accordo con Maurizio Sarri. I motivi sono tecnici e tattici e Pjanic vuole lasciare la Juventus, ecco perchè anche i bianconeri sono su Tonali. La Juventus ha poi sempre nel mirino Arek Milik. Il giocatore avrebbe già fatto capire chiaramente di gradire il passaggio alla Vecchia Signora.

Santini spaventa i tifosi del Napoli

Infine parlando del Napoli una notizia bella e una preoccupante: “Il Napoli potrebbe prendere Andrea Belotti. Si tratta di un calciatore che piace particolarmente a Gattuso. Occhio anche al futuro di Mertens: il belga non ha ancora rinnovato col Napoli e non sono certo che resti in azzurro”.

SPORTEVAI | 02-06-2020 09:22