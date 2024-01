Cagliari-Bologna 2-1 pagelle: Petagna sfrutta i disastri di Calafiori, Orsolini non basta

Top e flop della partita Cagliari-Bologna 2-1: Dossena difende e inventa, Nandez capitano-gladiatore, Van Hooijdonk evanescente, frittata di Augello

14-01-2024 17:09

Torna alla vittoria il Cagliari e lo fa battendo in casa il Bologna di Thiago Motta per 2-1, un mese esatto dopo l’ultimo successo contro il Sassuolo. Dopo cinque gare che hanno visto la squadra di Ranieri perdere per tre volte e pareggiarne due ecco un successo di cuore e che dà ossigeno alla classifica. I sardi devono dire grazie a Petagna che prima torna al gol che gli mancava da una vita e poi mette lo zampino sulla rete del 2-1 grazie ad un autogol nato dalla sua pressione in area avversaria che ha generato un tocco sfortunato di Calafiori verso la sua porta. Non basta invece agli emiliani il gran gol di Orsolini al 24′ che apre il match: l’esterno fa fuori Augello e mette in rete sul primo palo con una gran finta. Proteste per il pallone che forse aveva varcato già la linea del fondo prima del tiro ma il Var certifica che la palla non era uscita completamente. E’ crisi per il Bologna alla seconda sconfitta nelle ultime quattro partite: l’ultima vittoria degli emiliani risale al 23 dicembre e la zona Champions si allontana (ora è sesto). Una lenta risalita, invece, per i sardi che a quota 18 si allontanano dalla zona retrocessione con il metodo Ranieri: cuore, lavoro e rimonte sfrenate.

Cagliari-Bologna, la chiave della partita

Cambia sistema di gioco la formazione di casa: niente 4-4-1-1 per Ranieri che passa al 4-3-2-1 con Viola e Nandez sulla trequarti e Petagna in avanti scelta quasi forzata (senza Oristanio e Lapadula out per infortunio e Luvumbo in Coppa d’Africa). Il Bologna di Thiago Motta conferma il solito 4-2-3-1 visto dall’inizio della stagione. Il posto in avanti dello squalificato Zirzkee viene preso da Van Hooijdonk. Il Bologna sviluppa il gioco dal centro per poi cedere la palla sugli esterni e tentare i cross verso gli attaccanti centrali. Il Cagliari invece fatica ad uscire dalla propria metà campo e soffre il pressing alto del Bologna che impedisce agli uomini di Ranieri di ragionare. Ranieri chiede ai suoi uomini di lanciare lungo verso gli attaccanti e il gol del pareggio nasce esattamente grazie a un cross in profondità di Dossena dalle retrovie per Petagna.

Nella seconda frazione di gioco è Ranieri a fare il primo cambio: fuori Augello che soffriva troppo nei duelli in velocità con Orsolini per il brasiliano Paulo Azzi. Thiago Motta inserisce al 66′ l’ex sardo Lykogiannis al posto di Kristiansen per contenere maggiormente la catena destra del Cagliari composta da Sulemana e Nandez.

I top e flop del Cagliari

Petagna 8. Primo gol in questo campionato. Su un lancio lungo si sfila bene, evita l’intervento in uscita di Skorupski e mette la palla in rete. Sul gol del 2-1 è importante la sua presenza in area perché causa l’autorete del Bologna (convalidata dal VAR per un possibile fuorigioco proprio dell’attaccante dei sardi).

Nandez 7.5. Grande gara, da vero capitano. Trascina la sua squadra al successo lottando su ogni pallone.

Dossena 7. Non solo il migliore della difesa sarda, si inventa un assist incredibile dalle retrovie che scavalca tutta la difesa avversaria e coglie Petagna in profondità.

Viola 6.5. Al 10′ prova l'eurogol con tiro da centrocampo non appena si accorge che Skorupski era leggermente fuori dai pali.

Augello 5. Soffre troppo nel primo tempo la velocità sulle ripartenze di Orsolini, cade nel contatto con l'esterno del Bologna e combina la frittata lasciandolo libero di arrivare in porta dalla destra. Nel secondo tempo gli viene preferito Azzi.

I top e flop del Bologna

Orsolini 7.5. Prende il tempo su Augello, lo fa cadere sulla corsa, trova una finta e segna a tu per tu con il Scuffet. Gol numero 45 in Serie A e 201 presenze con la maglia rossoblu.

Posch 6.5. Assist per Orsolini in profondità. Sulla destra fronteggia Makoumbou e Viola.

Van Hooijdonk 5. Lontano dalla porta, poco incisivo in area di rigore. Fermato da Dossena.

Calafiori 4. Perde nel duello con Petagna che gli sfila in velocità sotto porta e mette la palla in rete. Da quel momento in poi paga un po' lo scotto nel resto della partita finché non arriva la sua condanna definitiva per aver causato l'autorete al 69′ su mischia in area di rigore. Ammonito all' 87′ per fallo su Petagna.

Cagliari-Bologna: il tabellino del match

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello (45′ Azzi); Sulemana, Prati, Makoumbou; Viola (85′ Jankto), Nandez (80′ Di Pardo); Petagna. A disp: Radunovic, Aresti, Goldaniga, Deiola, Hatzidiakos, Pereiro, Capradossi, Pavoletti, Obert, Mutandwa, Vinciguerra, Desogus, Azzi. All: Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Calafiori, Lucumi, Kristiansen (66′ Lykogiannis); Freuler, Aebischer (66′ Fabbian); Orsolini, Ferguson, Urbanski; Van Hooijdonk (78′ Moro). A disp: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, Beukema. All: Thiago Motta

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

RETI: 24′ Orsolini (B), 30′ Petagna (C), 69′ Aut. Calafiori (pro C)

AMMONITI: 2′ Posch (B), 45′ Nandez (C), 45′ Dossena (C), 88′ Calafiori (B)

