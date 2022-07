Cagliari: risoluzione del contratto con Agostini

01-07-2022 22:25

Tra Alessandro Agostini, che era sulla panchina del Cagliari nelle ultime tre partite dello scorso campionato senza riuscire a evitare la retrocessione in Serie B, e la società rossoblù è divorzio: c’è stata infatti la risoluzione del contratto del tecnico toscano. Ecco l’annuncio del club.

“Il Cagliari Calcio comunica la risoluzione del contratto di Alessandro Agostini.

Protagonista da calciatore in rossoblù con quasi 300 presenze totalizzate in 9 anni, nell’estate 2016 ha iniziato la sua carriera da allenatore nel Settore giovanile del Club. Alla guida della Primavera nelle ultime 2 stagioni, nel campionato appena trascorso ha portato la squadra ai vertici della classifica, conquistando l’accesso ai play-off con quattro giornate di anticipo. Dopo essersi messo a disposizione della prima squadra, è ritornato a guidare i suoi ragazzi, arrivando ad un passo dalla finale Scudetto.

Ora le strade si dividono: il Club ringrazia mister Agostini per il lavoro svolto, il contributo dato alla crescita e valorizzazione dei giovani e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera. In bocca al lupo, Ago”.