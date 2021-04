Il Cagliari è vivo, Roma ko 3-2, le pagelle

Un tris per continuare a sperare. Il Cagliari piazza la terza vittoria consecutiva in campionato piegando la Roma 3-2 alla Sardegna Arena. Il vantaggio lampo di Lykogiannis viene prontamente livellato da Carles Perez sempre nella prima frazione. Nella ripresa la formazione guidata da Semplici piazza l’allungo decisivo sull’asse Marin-Joao Pedro. La rete finale di Fazio è buona soltanto per le statistiche. La formazione sarda c’è ed è più viva che mai: agganciate Torino e Benevento a quota 31 e corsa salvezza apertissima. La Roma si vede avvicinare dalla minaccia Sassuolo.

Partenza sprint del Cagliari che, al 5’, spezza subito l’equilibrio: Nandez sprinta sulla destra e scarica al centro dove sbuca Lykogiannis, puntuale all’appuntamento con il tap-in dell’1-0. Colpita a freddo, la Roma prova a riordinare le idee.

La formazione guidata da Fonseca lievita dal punto di vista della personalità e cresce in termini di possesso palla e di controllo delle operazioni e progetta l’operazione aggancio.

Assolo di Carles Perez al 17’ che porta a spasso mezza difesa del Cagliari prima di allargare troppo la mira spedendo sul fondo sotto lo sguardo vigile di Vicario.

Lo spagnolo fa le prove generali prima di colpire alle soglie della mezz’ora: allungo di Lorenzo Pellegrini e palla nello spazio per l’ex canterano che prima colpisce il palo, poi raccoglie la respinta del montante e deposita in rete il pallone del conto pari.

I giallorossi trovano la combinazione vincente per rimettere in piedi la gara e continuano a pigiare sull’acceleratore: sempre Perez pennella il pallone con il contagiri per il blitz aereo di Fazio, Vicario alza sopra la traversa. Sul versante opposto risponde Godin in terzo tempo ma la mira è sbilenca. Sipario.

Ripresa inaugurata dall’ ingresso di Spinazzola in luogo di Bruno Peres, ma soprattutto dall’intervento prodigioso di Pau Lopez a schermare il piazzato a colpo sicuro di Simeone. Sul ribaltamento di fronte guizzo di Borja Mayoral, murato dai guantoni dell’attento Vicario.

Si alzano subito i decibel nella seconda frazione di gioco, vedere per credere il destro, meraviglioso, di Marin che insacca in buca d’angolo e riporta avanti i sardi a mezz’ora dal traguardo.

Lo stesso centrocampista romeno, sette giri di lancette più tardi, traccia dalla bandierina per l’incornata vincente di Joao Pedro che firma il tris e, di fatto, ipoteca tre punti dal peso specifico smisurato per la classifica dei suoi.

La Roma, assente ingiustificata nella seconda parte di gara, prova a risalire la china ma la reazione produce soltanto la rete di Fazio, buona per gli almanacchi e nulla più. Finisce 3-2.

IL TABELLINO

CAGLIARI-ROMA 3-2

Marcatori: 4′ Lykogiannis, 27′ Carles Perez, 57′ Marin, 64′ Joao Pedro, 69′ Fazio

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario 6.5; Ceppitelli 6, Godin 6.5, Carboni 6; Nandez 7, Deiola 6, Marin 7.5 (83′ Duncan sv), Lykogiannis 7 (75′ Zappa sv); Joao Pedro 7; Pavoletti 6 (75′ Cerri sv), Simeone 6.5 (83′ Rugani sv).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 5.5, Smalling 5 (59′ Cristante 5.5), Fazio 6.5; Santon 5.5 (59′ Karsdorp 6), Villar 6, Diawara 5.5 (75′ Veretout sv), Bruno Peres 5.5 (46′ Spinazzola 6); Carles Perez 7, Pellegrini 6.5 (59′ Mkhitaryan 6); Borja Mayoral 6.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Marin (C), Joao Pedro (C), Cristante (R), Duncan (C)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 25-04-2021 20:05