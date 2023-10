Cagliari-Roma, moviola: Sozza distratto, decide tutto il Var su gol e rigore

La prova del fischietto lombardo analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli: l’arbitro ha dovuto ammonirne 7, tra cui anche Ranieri e Mou

09-10-2023 05:45

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Ha scelto un arbitro importante Rocchi per Cagliari-Roma, gara di prima fascia con una big in trasferta su un campo non certo banale. Conferma per Sozza dopo l’eccezionale derby di Milano: dopo aver superato il momento no il fischietto lombardo è ormai entrato negli arbitri top in Italia e ed è stato impegnato dopo l’esordio nella fase a gironi di Conference League, (PAOK-Eintracht Francoforte) ma come se l’è cavata ieri in Sardegna?

clicca qui per vedere gli highlights di Cagliari-Roma

I precedenti di Sozza con la Roma

Il bilancio con il giudice di gara di Seregno (nato a Milano) sorride ai giallorossi: negli ultimi sette precedenti, infatti, i capitolini avevano accumulato 5 vittorie (che ora diventano sei), 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo incontro risaliva alla scorsa stagione, quando la Roma affrontò l’Hellas Verona, battendolo 1-0.

Cagliari-Roma, Sozza ha ammonito 5 giocatori e i due allenatori

Coadiuvato da Cecconi e Scarpa come assistenti con Marcenaro IV uomo, Paterna al Var e Mazzoleni all’Avar in Cagliari-Roma l’arbitro Sozza ha ammonito 5 giocatori ed entrambi gli allenatori: 11′ Paredes (R), 14′ Sulemana (C), 32′ Aouar (R), 44′ Mourinho (R), 44′ Ranieri (C), 45′ + 2′ Bove (R), 61′ Obert (C ).

Cagliari-Roma, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola in una gara molto nervosa, come certificano i tanti cartellini, e dura come sa bene lo sfortunato Dybala. I casi salienti nella ripresa. Al 51′ giudicata irregolare la posizione di Belotti sul lancio di Paredes in occasione del gol del 0-3, il VAR ribalta la decisione e assegna la rete al Gallo. Decisione corretta. Al 73′ segna Prati ma la rete viene annullata su segnalazione del VAR. All’84’ su un cross in area giallorossa Cristante salta con il braccio largo che impatta sul pallone., Sozza non se ne avvede ma corregge la sua chiamata richiamato al monitor.

Per Marelli giusto il rigore per i sardi

Decisione giusta, anche per Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Braccio di Cristante fin da subito molto largo, una volta che arriva il pallone non si può neanche considerare inatteso. Non c’è nessuna giustificazione al braccio così largo”. Per la Roma, però, cambia poco e la panchina di Mourinho, ovemai fosse stata davvero in bilico, è tornata salda.

Clicca qui per vedere tutti i risultati stagionali della Roma