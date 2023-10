Roma, ipotesi esonero Mourinho scatena i tifosi, pronto Flick in caso di ko a Cagliari

Il Corriere dello sport parla di esonero imminente per lo Special One, ipotizzando l'arrivo del tecnico tedesco: scoppia la bufera tra i fan sul web

07-10-2023 10:29

Non c’è pace in casa giallorossa e soprattutto non bastano a rassicurare la società dei Friedkin le ultime due vittorie della Roma di Mourinho contro Frosinone (2-0) e Servette (4-0): l’allenatore portoghese continua ad essere sulla graticola ma mai come ora il rischio che possa saltare non è più soltanto un’ipotesi. Il Corriere dello sport scrive che ci sarà l’esonero dello Special One in caso di sconfitta contro il Cagliari. Secondo il Cds il possibile sostituto dell’allenatore giallorosso sarebbe Hans-Dieter Flick.

Hans-Dieter Flick pronto a sostituire Mourinho dopo Cagliari

Hans-Dieter Flick diventa quindi il principale candidato della lista dei Friedkin per prendere il comando della squadra giallorossa in caso di una sconfitta contro il Cagliari. Questo potrebbe segnare un cambiamento cruciale, un evento che non si verificava da quando Eusebio Di Francesco lasciò la squadra nel 2019, venendo sostituito da Claudio Ranieri a fine stagione.

La tensione è palpabile tra i tifosi romanisti, che considerano la partita contro il Cagliari, guidato dall’ex Ranieri, ancora più significativa e cruciale. Intanto, Hans-Dieter Flick sta monitorando da vicino la situazione della Roma, aspettando l’opportunità di sedersi sulla panchina di un nuovo club dopo la sua esperienza di successo al Bayern Monaco.

Chi è Hans-Dieter Flick

Sotto la guida di Flick, il Bayern Monaco ha conquistato il campionato, la Coppa di Germania e la Champions League, completando così il classico treble. Nella stagione 2020-2021, ha anche vinto la Supercoppa europea e la Supercoppa di Germania, aggiudicandosi la Coppa del mondo per club nel mese di febbraio. Ha concluso la stagione con la vittoria della Bundesliga e il premio di miglior allenatore UEFA della stagione precedente.

Dopo due stagioni ricche di successi con il Bayern, Hans-Dieter Flick ha accettato l’incarico di allenatore della nazionale tedesca, ma non ha ottenuto gli stessi risultati, diventando il primo allenatore ad essere esonerato dalla guida della nazionale tedesca in 123 anni di storia.

I tifosi giallorossi non gradiscono il nome di Hans-Dieter Flick

Non tutti i tifosi giallorossi hanno gradito il nome di Flick al posto di Mourinho: “cacciano Mourinho per prendere Flick che ha fatto il sextuplete 3 anni fa, praticamente continueranno a difendere il loro allenatore per il suo passato come hanno fatto con Mourinho finora…” E ancora c’è chi si schiera contro Flick: “Flick è uno che non allena seriamente da anni. Fare il vice in nazionale conta zero. Quando alleni corazzate tipo il Bayer 2019-20 anche gente come Luis Enrique risulterebbe vincente. Ma persino Zidane. Un altro pò pure Avraham Grant.”.

Parte della tifoseria invece gradisce il cambio di tecnico ma non vorrebbe esattamente il tecnico tedesco: “Flick gasa, ma con questa rosa nessuno meglio di Conte…” C’è poi chi è pronto a sostenere i Friedkin: “Violinho – Se tu lo caccerai sarò con te presidente!”

Tra Flick e Mourinho c’è chi preferisce il tecnico portoghese

Non tutti credono che Flick sia la vera salvezza: “Cioè che il successore di Mourinho sarebbe Hansi Flick. Con una Germania imbottita di fenomeni è stato vergognoso. Preferisco Mourinho tutta la vita.” E ancora: “Con Mourinho fino all’inferno!! C’è poi chi non crede che la notizia del Cds sia vera: “I friedkin non parlano con nessuno. Mourinho resterà in giallorosso fino alla scadenza del contratto.”

Tra i tifosi c’è anche chi sostiene che Mourinho debba rimanere: “Una cosa del genere va contro gli interessi della Roma in generale, non contro Mourinho. E guarda caso proprio nei giorni in cui si spara a zero per lo sponsor.” C’è poi chi aggiunge: “Se Mourinho perdesse a Cagliari avrebbe sì una media da esonero, ma fra il dire e il fare c’è di mezzo la realtà: MOURATELO A TRIGORIA!”