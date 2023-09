Germania, Flick esonerato: Voeller Ct ad interim contro la Francia. Ma il sogno è Klopp

Ribaltone alla guida della Nazionale della Germania: Flick esonerato dopo il ko col Giappone, al suo posto Voeller per l'amichevole con la Francia. E spunta una suggestione.

10-09-2023 18:56

La terza sconfitta consecutiva, il clamoroso 1-4 rimediato in amichevole a Wolfsburg dal Giappone, costa caro ad Hans Flick. L’ex allenatore del Bayern è stato sollevato dall’incarico di Commissario Tecnico della Germania. La nazionale tedesca nella prossima sfida, l’amichevole di martedì a Dortmund contro la Francia, sarà guidata ad interim da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Rudi Voeller, ex attaccante della Roma. E così, mentre gli appassionati tedeschi di basket si godono il titolo mondiale, i calciofili si leccano le ferite. Come del resto gli appassionati tedeschi di volley, dopo la precoce eliminazione da Euro 2023.

Germania in crisi, Flick sollevato dall’incarico

A prendere la decisione di esonerare Flick è stato Berd Neuendorf, presidente della Dfb, la Federcalcio di Berlino. Una mossa per certi versi obbligata, vista l’oggettiva involuzione della nazionale tedesca negli ultimi tempi – una vittoria nelle ultime sei gare, quattro sconfitte nelle ultime cinque – e visto soprattutto l’incombere di un appuntamento a cui i tedeschi tengono tantissimo: gli Europei in casa del prossimo anno. Queste le parole di Neuendorf, affidate a una nota:

“Dopo gli ultimi deludenti risultati la nazionale ha bisogno di nuovi impulsi. In vista degli Europei abbiamo bisogno di fiducia. Questa per me è la decisione più difficile del mio mandato, perché stimo molto Flick come allenatore e come uomo. I risultati sportivi hanno però la priorità assoluta”.

Una sola vittoria nelle ultime sei uscite per Flick

Oltre ai flop in serie nelle ultime uscite – davvero clamorosa la lezione subita a domicilio dal Giappone, un ko di portata storica – Flick paga anche la debacle agli ultimi Mondiali, quando la Germania non è riuscita a superare lo scoglio del primo turno. Con Flick salutano anche i collaboratori Marcus Sorg e Danny Röhl. A guidare Kimmich e compagni nell’amichevole di lusso del Signal Iduna Park contro i francesi ci sarà il direttore sportivo della Federazione, Rudi Voeller, già Ct dal 2000 al 2004, un passato recente da dirigente del Bayer Leverkusen e uno più lontano da attaccante della Roma.

Voeller Ct ad interim: le parole dell’ex Roma

Queste le parole di Voeller al momento dell’ufficializzazione dell’incarico pro tempore:

“Flick negli ultimi mesi ha dato tutto, ha provato a raddrizzare le cose dopo il flop al Mondiale. Purtroppo dobbiamo constatare che non ci è riuscito. Sono entrato in carica a febbraio per sostenere Flick, capite quindi che per me non è un momento facile. Io e Wolf guideremo la squadra martedì con la Francia. Poi l’obiettivo più urgente sarà quello di ingaggiare un Ct che riesca, in poco tempo, a ricostruire la nazionale. Serve qualcuno che riporti la nazionale al livello al quale ci si aspetta di vederla”.

Germania, chi in panchina? Nagelsmann, Klopp o uno straniero

Per il futuro, appunto, la Dfb guarda oltre Voeller. L’unico tecnico di grande spessore libero da contratti, al momento, è Nagelsmann, fresco di esonero dal Bayern Monaco e non troppo amato dai senatori e dagli stessi tifosi. Il sogno è Klopp, che però è legato al Liverpool con cui non sembra intenzionato a entrare in rotta di collisione. Non sono da escludere soluzioni clamorose, come il ricorso a un tecnico straniero: per la Germania sarebbe una storica prima volta.