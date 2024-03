Cagliari-Salernitana, moviola: Fourneau salvato solo dal Var, che errore

La prova dell’arbitro all’Unipol Domus analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori compreso Kastanos che era diffidato

10-03-2024 05:40

Male in Udinese-Genoa, al suo secondo gettone stagionale in A, Fourneau è stato riproposto nella massima serie dal designatore per la sfida salvezza tra Cagliari e Salernitana. Un curriculum che parla di 38 direzioni, 193 ammonizioni, 3 cartellini rossi per doppio giallo, 4 espulsioni dirette e 14 calci di rigore concessi, doveva essere l’occasione per riscattarsi per il fischietto romano ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Fourneau con Cagliari e Salernitana

A livello di precedenti, erano solo due gli incroci tra Fourneau e il Cagliari con un bilancio di 1 pareggio e 1 sconfitta. Erano invece 9 gli incontri ufficiali diretti dal fischietto romano e con la Salernitana protagonista. In questo caso il bilancio era di 5 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte.

Fourneau ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Prenna e Palermo, con Manganiello IV uomo, Di Paolo al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Augello (C), Kastanos, Sambia (S). RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

Cagliari-Salernitana, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 13’ palla profonda per Lapadula che salta Ochoa e deposita in rete: il gol viene annullato per fuorigioco dell’attaccante, ma il VAR convalida. L’attaccante era in posizione regolare. Al 38’ Gaetano segna ancora maniera simile a Lapadula, ma senza dribblare il portiere. Stavolta il fuorigioco è confermato. Corrette le tre ammonizioni di Cagliari-Salernitana, tra cui quella pesante di Kastanos che era diffidato e salterà la prossima gara.