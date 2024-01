Cagliari-Torino moviola: l’arbitro non perdona niente, i dubbi sul gol annullato

La prova di Colombo in Sardegna analizzata ai raggi X, il fischietto comasco, soprattutto nel secondo tempo, aveva spesso il cartellino in mano

27-01-2024 06:05

Recentemente promosso internazionale Colombo è una delle rivelazioni arbitrali della stagione. Ha al suo attivo in A 23 direzioni, 117 ammonizioni, 1 espulsione per doppio giallo, 2 cartellini rossi diretti e 3 calci di rigore concessi. Le ultime due gare, ben dirette, sono state Bologna-Genoa e Roma-Napoli ma come se l’è cavata nell’anticipo di ieri?

I precedenti di Colombo con Cagliari e Torino

C’era un solo incrocio ufficiale tra Colombo e il Cagliari, ovvero la semifinale d’andata dei playoff della Serie B 2023-2024 vinta dai sardi per 3-2 all’Unipol Domus. Erano invece 4 le gare dirette da Colombo con il Torino protagonista. In questo caso lo score è di 2 pareggi e 2 sconfitte.

Colombo ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Zufferli IV uomo, Di Paolo al Var e Guida all’Avar l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 41′ Wieteska (C), 61′ Ricci (T), 77′ Viola (C), 82′ Milinkovic-Savic (T), 83′ Buongiorno (T), 90′ Rodriguez (T)

Cagliari-Torino, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. All’83’ arriva la quinta delle sei ammonizioni (qualcuna un po’ severa) dell’arbitro che in particolar modo no ha tollerato le perdite di tempo. Un giallo pesante per Buongiorno, che entra con troppa foga: sarà squalificato contro la Salernitana dato che era in diffida. Al 91’ Vojvoda serve Pellegri che insacca il terzo gol del Toro, ma viene ravvisato fuorigioco su passaggio di Gineitis dopo check al Var. Giusto annullare il gol. Nel complesso, nonostante qualche eccesso, sufficiente la prova di Colombo in Cagliari-Torino.