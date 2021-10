Cairo non fa pietà a nessuno, il suo sfogo su Belotti scatena i social

E’ capitato al Milan per primo ma piano piano tutti i club italiani si stanno trovando di fronte alla difficoltà di rinnovare i giocatori in scadenza. Ieri a lamentarsi dell’andazzo è stato il presidente del Torino Urbano Cairo, parlando di Belotti che ha già detto no a proposte anche al di sopra delle possibilità del club granata. La Gazzetta ha sintetizzato così: “Belotti come Vlahovic e Cairo apre il fronte: chi se ne va a parametro zero deve indennizzare il club che l’ha cresciuto e pagato per tanti anni”.

I tifosi non fanno sconti a Cairo

Nessuno sul web però si impietosisce per il presidente del Torino: “Cairo dovrebbe mangiarsi le mani: un club come il Toro ( cioè terza fascia seria A ) quando ha un giocatore valido alla seconda terza stagione lo vende e reinveste i tanti soldi che può fare, lui ha iniziato a sparare cifre astronomiche ed ora lo perderà a 0, un disastro economico” o anche: “Ha rifiutato 60 cash +2 giocatori valutati una quindicina ciascuno dal Milan quando aveva bisogno di fare il passo ulteriore per migliorarsi, e ora si lamenta” oppure: “Quando succede alle big è tutto ok invece? Mentalità da provinciale, sparano prezzi impossibili per giocatori non ancora affermati, poi si lamentano se nessuno li compra e se ne vanno a 0”

C’è chi osserva: “Peccato che Vlahovic abbia un contratto fino al 2023, quindi Commisso ha tutto il tempo di venderlo e trovare un sostituto, nel suo caso i parametri zero non c’entrano proprio nulla” o anche: “Se la prenda col tizio che lo ha reso invendibile anni fa attaccandogli un cartellino del prezzo fuori da ogni logica”.

I tifosi hanno buona memoria: “Anni fa quando il Milan lo voleva comprare te sparasti… “o 100 MILIONI o niente” e ancora: “Quando gliene davano 60 milioni veri, ne voleva 100. Chi troppo vuole, nulla stringe”

Infine la chiosa: “Indennizzo!?! Imparassero a fare i dirigenti!! Ma poi proprio quel pagliaccio di Cairo che chiedeva 100Ml parla?!? Cairo VATTENE!! Sei la vergogna dei tifosi granata!”

SPORTEVAI | 10-10-2021 10:31