Duello Milan-Inter per il parametro zero: il web si scatena

“Non credo voglia rinnovare”. Con queste parole Urbano Cairo ha di fatto annunciato che Andrea Belotti lascerà a fine stagione il Torino. L’attaccante è in scadenza di contratto e a gennaio potrà firmare per un’altra squadra a parametro zero: secondo i principali siti e quotidiani sportivi il Milan è il club più interessato al “Gallo”, seguito a ruota dall’Inter. Più defilata la Fiorentina, che potrebbe puntare su Belotti in caso di partenza di Dusan Vlahovic.

Il duello per Belotti

Tuttavia si profila principalmente un duello di mercato nei prossimi mesi tra i due club di Milano per un giocatore che, arrivato a 30 anni, ambisce ad approdare in un club in grado di lottare per i massimi obiettivi, almeno in campionato. Intanto il duello è già iniziato sui social network, dove i tifosi di Milan e Inter hanno iniziato a commentare la possibilità che Belotti giochi nella propria squadra.

I commenti di milanisti e interisti

Il milanista Giò ironizza sulle scelte del presidente del Torino: “Complimenti ad Urbano Cairo che chiedeva 30 milioni per un giocatore libero di scegliere la sua prossima squadra sei mesi dopo; non piangesse ora che il Gallo va via dopo che l’ha bloccato per anni con richieste folli. Lo aspettiamo al Milan”.

“Belotti o Vlahovic, da prendere almeno uno dei due”, suggerisce Calabrismo citando un altro attaccante che piace molto ai tifosi rossoneri. “Belotti perfetto per il Milan – il parere di Renzo – Credo che anche la dirigenza ne sia convinta e spero che l’anno prossimo indossi la maglia rossonera”. “Belotti anche no, lo lascerei volentieri ai cugini”, commenta invece Piolismo, che non sembra andare matto per l’attaccante del Torino.

“L’Inter deve liberarsi di Sanchez e prendere Belotti a zero”, suggerisce Simone. “Sta arrivando il Gallo!”, esulta invece Mamba, convinto che Belotti alla fine sceglierà di giocare nell’Inter.

SPORTEVAI | 08-10-2021 11:34