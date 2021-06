Calcio, Gravina tra Superlega ed euforia da Euro 2020

Grande euforia in tutta Italia per la grande vittoria di ieri sera degli Azzurri a discapito della Turchia, demolita con un 3-0 frutto di un ottimo secondo tempo della banda di Roberto Mancini. Tra i più felici del bellissimo esordio italiano c’è il Presidente della Federazione italiana Gabriele Gravina, che sull’onda dell’entusiasmo ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS in cui celebra gli Azzurri e il lavoro del CT Mancini:

“Gli Europei a Roma sono un segno di ritorno alla normalità. Siamo orgogliosi di presentarci così. Stiamo lavorando affinché si possano riaprire gli stadi dalla prossima stagione. Puntiamo in futuro a candidarci per un grande evento e studieremo tutte le possibilità affinché l’Italia non debba aspettare ancora 30 anni. Il lavoro di Mancini è il nostro fiore all’occhiello: abbiamo avvicinato i tifosi e gli abbiamo rinnovato il contratto, sicuri di poter puntare al successo. Sono molto favorevole ai playoff ma è riduttivo parlare solo di questo. La riforma del sistema deve puntare alla sostenibilità e a rendere il prodotto più appetibile”.

Inevitabile, tuttavia, un commento sulla Superlega, nella settimana che ha portato la Commissione UEFA a vietare qualunque sanzione nei confronti del 3 club ribelli, ossia Juventus, Real Madrid e Barcellona. Gravina si augura il meglio per i tre club, ma su una cosa non transige. Ecco le sue parole:

“L’assenza di Juventus, Real e Barcellona dai campionati e dalla Champions è uno scenario plausibile? Spero che non accada, vedremo che decisione prenderanno gli organi competenti. Una cosa è certa: per stare insieme bisogna rispettare le regole che ci siamo dati sia a livello nazionale che internazionale”.

