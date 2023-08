Calciomercato oggi 19 agosto: Milan, proposto Jovic. Lazio, novità porta e centrocampo. Colpaccio del Genoa

Il calciomercato del 19 agosto 2023 regala novità interessanti. Il Milan cerca un attaccate, conferme Pavard-Inter, Lazio su Sepe e Guendouzi. Ufficiali Malinovskyi al Genoa e Fabbian al Bologna. Cheddira a un passo dal Frosinone

19-08-2023 23:45

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Nel giorno che segna ufficialmente il ritorno della Serie A. Il calciomercato regala interessanti novità e l’ufficialità di qualche colpo atteso e importante, tra Milan, Inter, Lazio, Genoa, Frosinone e Bologna.

Milan, proposto Jovic

Cominciamo da una delle ultime novità di giornata. Come riporta Calciomercato.com, il potente agente Ramadani, avrebbe proposto al Milan il suo assistito, Luka Jovic. L’ex Real Madrid, che è con le valigie in mano dopo l’arrivo a Firenze di N’Zola e Beltran è in cerca di una sistemazione. Il Diavolo, però, sembra aver altri piani. C’è, anzitutto, da capire il futuro di Lorenzo Colombo, che potrebbe andare in prestito per giocare. C’è il Monza alla finestra, ma non è l’unica destinazione possibile.

Difficile, comunque, che accasato Colombo, il Diavolo decida di puntare su Jovic. La pista che porta a Kean resta aperta, ma è la terza scelta. Il vero obiettivo rimane Broja del Chelsea, l’alternativa risponde invece al nome di Ekitike, ma occorre trovare la quadra con il Psg. Chi si avvicina, invece, è Pellegrino. Non sono da escludere novità nelle prossime ore.

Inter, Inzaghi e Marotta confermano la trattativa per Pavard

Sull’altra sponda del Naviglio, in casa Inter, si prova ad accelerare per l’arrivo di Benjamin Pavard. Le parole di Inzaghi in serata, dopo il successo con il Monza “ci serve un centrale importante” e le conferma di Beppe Marotta prima della gara “il giocatore ha espresso il suo desiderio di venire all’Inter. La trattativa è aperta” lasciano ormai pochi dubbi. L’ad ha, però, contestualmente confermato come molto dipenderà dalla capacità del Bayern di trovare un sostituto all’altezza del francese. Le sensazioni restano comunque più che positive.

Lazio, tra Sepe e Guendouzi

Dopo la brusca frenata per Hugo Lloris, la Lazio cambia strategia e vira decisa su Luigi Sepe della Salernitana come vice Provedel. A centrocampo, invece, detto della voglia di provarci fino all’ultimo per Lazar Samardzic, la pista più calda e percorribile al momento pare essere quella che porta a Mattéo Guendouzi dell’Olympique Marsiglia.

Genoa, Malinovskyi per dimenticare il ko con la Fiorentina

Era in tribuna e certamente avrebbe voluto essere in campo per dare una mano a quelli che da oggi sono ufficialmente i suoi nuovi compagni. Parliamo, ovviamente, di Ruslan Malinovskyi, che ha assistito impotente dalle tribune del Marassi al 4-1 rifilato dalla Fiorentina al Grifone. Trattativa con il Marsiglia chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

Bologna, ufficiale Fabbian dall’Inter

In casa Bologna, la prima grande novità riguarda l’arrivo di Giovanni Fabbian dall’Inter. Operazione da 5 milioni di euro con diritto di recompra fissato a 12 milioni. La seconda novità di giornata è su Nico Dominguez, a cui è stata presentata l’offerta per il rinnovo di contratto. La scadenza attuale è fissata al 2024, ma i circa 1,7 messi sul piatto dal club di Saputo potrebbero portare al prolungamento per un’altra stagione.

Cheddira al Frosinone

L’attaccante marocchino di proprietà del Napoli, l’anno scorso mattatore con il Bari, Walid Cheddira è vicinissimo all’approdo in Ciociaria. A confermarlo, il direttore sportivo Guido Angelozzi ai microfoni di DAZN. Manca solo l’ufficialità. Si parla anche di un possibile interessamento per Kaio Jorge, quello che è certo è che mister Eusebio Di Francesco, al termine della gara persa proprio contro i campioni d’Italia in carica all’esordio ha chiesto giocatori di esperienza.