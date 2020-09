N'Golo Kanté è un nome con cui dovremo familiarizzare, se il desiderio espresso dal tecnico interista Antonio Conte andrà realizzandosi. Anche se il fisico non lo vedrebbe imponente, una filosofia di e una interpretazione del ruolo che collima con le attese che un allenatore come Conte ha da parte dei suoi giocatori. Il ragazzo comunque si inserisce nella squadra di Conte in modo formidabile, nel Chelsea di Conte. Oggi c'è sempre Conte nel suo futuro, l'Inter e la Serie A, forse.

Il Valencia non molla German Pezzella. Secondo quanto riporta Marca, il club spagnolo ha provato un nuovo affondo per il difensore argentino della Fiorentina, che potrebbe lasciare i viola in questa sessione di mercato.

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti è tornato a commentare le voci che accostavano i nerazzurri a Messi : La pandemia ha colpito tutti i club, l ’ Inter non era nelle condizioni di poter fare un ’ offerta per Messi. È giusto che Leo prosegua al Barcellona, è casa sua.

Il campione lusitano, riparte dal Portogallo e più precisamente dal Vitoria Guimaraes, società alla quale si è legato per le prossime due stagioni. Vitória Sport Clube, Futebol SAD annuncia l ’ ingaggio di Ricardo Quaresma, che ha firmato un contratto valido per le prossime due stagioni, prorogabile fino al termine dell ’ annata 2022/23. Al Vitoria sarà uno dei rinforzi per questa stagione e a breve si unirà al gruppo allenato da Tiago Mendes.

Trattativa ad oltranza tra la Juventus e Gonzalo Higuain : l'obiettivo di entrambe le parti è trovare un accordo consensuale per la risoluzione del contratto. Higuain è fuori dai piani del neo allenatore Andrea Pirlo, con annesso peso a bilancio che si aggira attorno ai 18. Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo, Nicolas -, visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol.

Cosa è successo ieri lunedì 7 settembre 2020

Virgilio Sport - 8-09-2020 | 09:03