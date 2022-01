Ultimo aggiornamento 22-01-2022 09:28

L ’ obiettivo è l ’ uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez, ma ancora in forza ai rossoblù. Il Toro e il club sardo stanno trattando da giorni su più fronti, con Daniele Baselli destinato a trasferirsi al Cagliari con contratto fino al 30 giugno e opzione biennale in caso di salvezza, ma l ’ eventuale affare Nandez è slegato da quest ’ operazione. L ’ uruguaiano, vecchio obiettivo dell ’ Inter, è anche nel mirino di Napoli e Roma ed andrà a scadenza con il Cagloiari nel 2024.

In standby i colloqui con l ’ Ajax per Nicolas Tagliafico, l ’ argentino è stato superato nelle preferenze degli azzurri dall ’ uruguaiano Mathias Olivera del Getafe. Già opzionato per la prossima stagione, Olivera potrebbe arrivare in anticipo a Napoli in virtù delle proprie caratteristiche da jolly di fascia, con spiccate qualità offensive, che lo rendono utilizzabile tanto da esterno basso di una linea a quattro come da trequartista mancino nel 4 - 2 - 3 - 1 di Spalletti.

Mercato Inter, l'infortunio di Correa cambia gli scenari. spunta l'idea Caicedo : Inzaghi può ritrovare un fedelissimo. Vero è che al reparto potrebbe essere, aggregato, Stefano Sensi, che Inzaghi vede anche come trequartista, e il cui trasferimento alla Sampdoria è stato bloccato dopo il gol-partita del centrocampista all ’ Empoli in Coppa Italia, ma lo stesso Sensi avrebbe chiesto alla società di venire liberato per giocare con più continuità e provare a rientrare nel giro della Nazionale.

Prosegue il periodo nero del Bologna, sconfitto un'altra volta in un 2022 finora da dimenticare : terzo passo falso di fila per i felsinei, battuti in rimonta dal Verona al 'Bentegodi e fermi a quota 27 punti in classifica. Sono giocatori a cui non fa piacere stare a Bologna, devono andare via. Parole schiette, nello stile del serbo che non vuole giocatori scontenti ai propri ordini : per Skov Olsen e Dijks, il soggiorno bolognese sembra essere giunto agli sgoccioli.

Cosa è successo ieri venerdì 21 gennaio 2022

