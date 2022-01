Ultimo aggiornamento 23-01-2022 09:01

La Juventus guarda anche al futuro. In attesa di capire cosa farà Dybala e se riuscirà o meno a liberarsi di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto, i bianconeri pensano a profili giovani da inserire a partire dalla prossima stagione. Cambiaso è già nel giro dell'Under 21 azzurra.

Juventus, Allegri vede un Dybala sereno. Ma Paulo Dybala come sta prendendo questi continui ritardi legati al suo rinnovo di contratto in scadenza al termine della stagione in corso ? Secondo i l tecnico Max Allegri, il 10 bianconero sarebbe sereno e concentrato su quanto deve fare in campo. Juventus , Bentancur potrebbe partire. Se Rodrigo Bentancur dovesse concludere prima del previsto la sua avventura in bianconero, la Juventus si muoverebbe immediatamente sul mercato.

Cosa è successo ieri sabato 22 gennaio 2022

