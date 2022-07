17-07-2022 18:45

Con una stagione di Serie A già disputata nel 2019/20 e una grande crescita, non è una sorpresa che la Serie A abbia messo gli occhi su Andrea Cistana, difensore centrale di 25 anni del Brescia su cui si sono mosse Fiorentina, Udinese e Sampdoria. In tutti e tre i casi, il Brescia cederebbe il ragazzo solo a titolo definitivo e di fronte ad un’offerta che soddisfi pienamente le richieste delle Rondinelle. Si attendono novità nelle prossime ore.

In piena evoluzione anche una trattativa in entrata per il Brescia, che vorrebbe Luca Vignali dello Spezia. Il terzino destro, già visto in Serie A con la casacca dello Spezia, ha giocato l’ultima stagione nel Como (32 presenze e 3 gol) e potrebbe essere l’innesto giusto anche alla luce degli impegni Mondiali di Fran Karacic con l’Australia.

