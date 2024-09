Calciomercato: da Sancho a Joao Felix e Mbappè, tutti i colpi delle big d’Europa

L'analisi del mercato: tutte le cifre spese dai top club europei e i calciatori più costosi. La classifica delle top 10 che hanno investito di più

Quali sono i club che hanno speso di più nell’estate 2024? E soprattutto, chi sono i maggiori colpi delle migliori squadre europee? L’analisi del calciomercato, delle cifre spese e la classifica dei 20 club che hanno investito di più dal 1 luglio al 31 agosto con due italiane a sorpresa nella top 10.

Calciomercato 2024, la classifica dei club che hanno speso di più

Quali sono i club che hanno investito più soldi in questo calciomercato? Nella top 20 prevalgono i club inglesi, notoriamente più ricchi di quelli del resto d’Europa per i diritti televisivi che portano maggiori introiti ai club. In graduatoria spiccano anche Juventus (che era vicino all’acquisto di Sancho, volato poi al Chelsea in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni) e Napoli (con Lukaku, Neres, Mc Tominay e Buongiorno tra i più costosi) che portano alta la bandiera degli investimenti in Serie A. Ecco la classifica generale

CHELSEA: 261 mln euro spesi in acquisti BRIGHTON: 231,2 mln MAN UNITED: 214,5 mln ATLETICO: 185 mln ASTON VILLA: 176,2 mln PSG: 169,92 mln JUVENTUS: 162,8 mln NAPOLI: 149,5 mln TOTTENHAM: 144,85 mln WEST HAM: 144,4 mln LIONE: 143,79 mln BAYERN MONACO: 142 mln SOUTHAMPTON: 117,15 mln NOTTINGHAM FOREST: 111,5 mln ARSENAL: 108,9 mln BORUNEMOUTH: 104,37 mln BRENTFORD: 97,9 mln ATALANTA: 96,9 mln AL ITTIHAD: 96,7 mln FULHAM: 91,55 mln

La top 10 degli acquisti più costosi dell’estate 2024

Con il nono trasferimento della sua carriera, Lukaku si conferma uno dei giocatori capaci di “muovere” più soldi nella storia del mercato: quasi 370 milioni spesi “per lui” dai club che lo hanno avuto in rosa. Davanti a lui solo Neymar. Ma ecco chi c’è nella classifica degli acquisti più costosi dell’estate 2024?

Julian Alvarez si prende il primato del calciomercato 2024-25 coi 75 milioni di euro spesi dall’Atletico per strapparlo al Manchester City. Tanta Premier in classifica, Koopmeiners della Juve rientra in top 10 a difesa per la Serie A. Di seguito riportata la lista dei 10 colpi più costosi (secondo i dati Transfermarkt)

DOMINIC SOLANKE: dal Bournemouth al Tottenham: costo 64,30 milioni di euro LENY YORO: dal Lille al Manchester United: costo 62 milioni di euro PEDRO NETO: dal Wolverhampton al Chelsea: costo 60 milioni di euro MOUSSA DIABY: dall’Aston Villa all’Al Ittihad: costo 60 milioni di euro JOAO NEVES: dal Benfica al Psg: costo 59,92 milioni di euro AMADOU ONANA: dall’Everton all’Aston Villa: costo 59,35 milioni di euro DANI OLMO: dal Lipsia al Barcellona: costo 55 milioni di euro TEUN KOOPMEINERS: dall’Atalanta alla Juventus per 54,7 milioni di euro MICHAEL OLISE: dal Crystal Palace al Bayern Monaco: costo 53 milioni di euro JOAO FELIX: dall’Atletico Madrid al Chelsea: costo 52 milioni di euro

Mbappé, il trasferimento gratuito più costoso della storia

Oltre ai 15 milioni a stagione, più la percentuale dei suoi diritti di immagine, Kylian Mbappé guadagnerà 150 milioni di euro previsti dal Real Madrid al calciatore come bonus per la firma. Il francese è diventato il terzo calciatore più pagato al mondo, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, ma il suo trasferimento a parametro zero diventa il più costoso della storia del calciomercato.