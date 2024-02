Calciomercato Inter, Zielinski arriva in estate: Marotta “idolo”, che bordate a De Laurentiis

Marotta si conferma re dei parametri zero: dopo Taremi ecco Zielinski per l'Inter, i dettagli. Tifosi nerazzurri al settimo cielo, quelli del Napoli masticano amaro

02-02-2024 11:39

Marotta si conferma re dei parametri zero. E per giugno regala altri due pezzi da novanta all’Inter: Taremi e soprattutto Zielinski. Per la Gazzetta dello Sport non ci sono più dubbi: dalla prossima estate il centrocampista polacco indosserà la maglia nerazzurra. Sui social esultano i tifosi della capolista, mentre quelli del Napoli puntano il dito contro De Laurentiis.

Zielinski, la zampata di Marotta: addio Napoli, c’è l’Inter

Rifiutata la corte araba estiva, Zielinski sembrava destinato a rinnovare il contratto col Napoli in scadenza a giugno 2024. La trattativa, però, non è mai decollata, spianando la strada all’Inter. Beppe Marotta ha fiutato l’affare ottenendo il sì del forte centrocampista polacco. Questione di giorni e il trasferimento sarà ufficializzato, spiega La Gazzetta dello Sport. Già, l’Inter ha informato il club campione d’Italia della trattativa in corso e, al massimo tra 15-20 giorni, probabilmente dopo la sfida d’andata di Champions League con l’Atletico Madrid, arriverà anche la firma. Per Zielinski contratto quadriennale da 4,5 milioni più bonus: prenderà il posto di Klaassen.

Inter, ecco Zielinski. E i tifosi nerazzurri celebrano Marotta

A gennaio l’Inter ha ingaggiato solo Buchanan per rimpiazzare l’infortunato Cuadrado. Ma Marotta ha gettato le basi per la prossima stagione definendo gli arrivi di Taremi dal Porto e appunto Zielinski. I tifosi nerazzurri promuovono l’operato dell’ad: “Li ritengo due ottimi rinforzi a parametro zero. Speriamo sciorinino performance brillanti e convincenti come Thuram” scrive su Facebook Alberto. Allessandro si limita a commentare così: “Complimenti a Marotta”. E c’è chi va oltre e spero in un altro super colpo a costo zero: Rabiot. Del resto, la storia del dirigente insegna che tutto è possibile. Specialmente quando si tratta di parametri zero. Pirlo, Dani Alves, Coman, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram, giusto per citare alcune delle sue operazioni più riuscite.

A Napoli masticano amaro: c’è sempre De Laurentiis nel mirino

La Gazzetta dello Sport rivela che il Napoli è pronto a escludere Zielinski dalla lista Champions. Dopo otto anni di militanza alle falde del Vesuvio e uno storico scudetto, l’impressione è che si arriverà fino al termine della stagione da separati in casa. Sul banco degli imputati finisce ancora una volta De Laurentiis, contestato principalmente per le scelte di mercato di gennaio. Chi aspettava il grande colpo per la rimonta Champions è rimasto deluso: sfumati Dragusin e Samardzic, l’unico botto è rappresentato da Ngonge.

“Siamo una piccola squadra che perde campioni” commenta Amedeo. “Vedere il Napoli in queste condizioni mi fa venire in mente il periodo post secondo scudetto con smantellamento della squadra e cessione di tutti i più forti, sostituiti da incognite scarse” rincara Alby. Bordate anche al giocatore: “Sarebbe stato più intelligente escludere lui dalla lista Serie A e non Demme. Massima riconoscenza per quanto fatto ma è da settembre che cammina in campo” scrive Manu.