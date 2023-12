Calciomercato Juve, arriva Thomas Muller? Le ultime indiscrezioni scatenano il web

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Germania la Juventus potrebbe muoversi per Thomas Muller, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. L'ipotesi però suscita le reazioni dei tifosi sui social

06-12-2023 22:28

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

A poco meno di un mese dall’apertura della finestra del mercato invernale – e qualcuno in più prima di quello estivo – giunge una indiscrezione che, come spesso avviene quando si parla di trattative calcistiche, per ora è poco più di un ballon d’essai. Thomas Muller ha il contratto con il Bayern Monaco in scadenza, e dalla Germania si parla di un interesse da parte della Juventus.

Muller sarà un parametro zero: il rinnovo con il Bayern è in dubbio

A giugno 2024 il già campione del mondo con la Germania diventerebbe a tutti gli effetti un parametro zero. Verrebbe quindi ammainata a quanto pare la bandiera di un giocatore che con il club bavarese ha passato la sua vita calcistica sin dalle giovanili (vincendo tutto il possibile), e si aprirebbe quindi un ventaglio di possibilità per l’istrionico centravanti 34enne (salvo rinnovo con il Bayern, ovviamente).

Ora, come abbiamo accennato quando si tratta di calciomercato le certezze sono delle chimere, e i fronti si possono capovolgere in un amen. Negli ultimi giorni si è ipotizzato il rinnovo per un altro anno con la società tedesca, ma anche di un interesse da parte di altre squadre nel caso le parti non trovassero l’accordo economico per continuare.

Le squadre interessate a Muller: c’è anche la Serie A

Ovviamente si parla di Premier League (Manchester United), ma anche della Serie A. Si è parlato di Milan, Inter e nelle ultime ore la Bild ha avanzato anche l’ipotesi Juventus, che sta prendendo quota. Bisogna vedere se questi spifferi servono a mettere pressione al Bayern affinché alzi l’offerta per il rinnovo, o se sussista un reale interessamento da parte dei club italiani e non riguardo Muller.

Ma i tifosi sul web polemizzano sull’età di Muller

L’inserimento della Juventus, in particolare, è cosa recente, ma nel frattempo sui social e sui forum bianconeri si discute la bontà dell’eventuale operazione. Molti sottolineano la non freschezza del classe 1989, almeno anagrafica: “Si dai magari vendiamo Yildiz e Iling e compriamo il giovane Muller!“, “Un bel cinquantenne… magari cediamo Yildiz e prendiamo lui a zero… Affare top”, “Ma dai… grande ex giocatore”, “A 25 anni uno dei calciatori più redditizi mai esistiti alla pari, forse un po’ meno, di Rooney. Adesso una barzelletta, da prendere come tale”.

Eppure altri tifosi aprono ad un eventuale sbarco a Torino di Muller: “Grande giocatore e tanta personalità e segna anche…vecchio qualche anno [ma] può giocare“, “Sarebbe un ottimo acquisto”. Chiudiamo con il punto di vista più bilanciato tra le due opposte fazioni di questo utente: “Vabbè, vecchio…ha 34 anni! Però non lo vedo a giocare in Italia. Senza contare che al momento la Juve sembra puntare sui giovani, quindi...”.

Juventus, cinque nomi per il mercato di gennaio: gli obiettivi del club