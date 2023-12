Juventus, il post di auguri ad Andrea Agnelli scatena i tifosi: tanti nostalgici e qualche critica

L’ex presidente compie 48 anni, la società gli augura buon compleanno sui social mentre i supporter bianconeri si dividono tra coloro che lo ringraziano e chi invece lo attacca

06-12-2023 17:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Andrea Agnelli compie oggi 48 anni, la Juventus gli ha reso omaggio con un post di auguri sui social network che ha ovviamente scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri: tanti coloro che rimpiangono l’ex presidente, ma non mancano le critiche al suo operato.

Juventus, sui social gli auguri per il compleanno di Agnelli

Andrea Agnelli festeggia oggi 48 anni, una ricorrenza che la Juventus ha voluto celebrare con un post di auguri pubblicato sui propri account social. Il club bianconero ha voluto rendere omaggio all’ex presidente ricordando i successi ottenuti dalla Juve sotto la sua gestione: “19 trofei conquistati insieme. Buon compleanno Andrea!”, si legge nel post condiviso dalle pagine social ufficiali.

Agnelli, la nostalgia dei tifosi della Juventus

L’omaggio del club era quasi un obbligo nei confronti di Andrea Agnelli, il presidente più vincente della storia della Juventus grazie ai 9 scudetti consecutivi conquistati sotto la gestione tecnica di Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi. Proprio quei trionfi sono ricordati dai tifosi bianconeri, molti dei quali rimpiangono la presidenza di Agnelli. “Auguri presidente, juventino per la vita”, scrive su X Chisom. “Il mio presidente”, aggiunge Titti. “Sempre al tuo fianco, buon compleanno presidente”, il commento di Gianpaolo. “Il Presidente”, chiosa 44Gatti indicando Agnelli come il leader indiscusso tra i dirigenti bianconeri degli ultimi anni.

Agnelli, le critiche per bilancio e plusvalenze

Sui social, però, è possibile scorgere anche commenti critici nei confronti di Agnelli da parte degli stessi tifosi della Juventus, molti dei quali ricordano gli errori nella gestione del bilancio e il caso plusvalenze. È il caso di El Berto, che si augura che “un giorno Agnelli ci racconti con sincerità che gli è girato per la testa dal 2018 in poi”. “Agnelli è affetto da megalomania galoppante – attacca Alex -. Da CR7 in poi non ne ha azzeccata mezza neanche per sbaglio”. “Peccato per i disastri dopo aver vinto i 19 trofei”, scrive Veritas Max, mentre PogEbasta si augura che Agnelli stia “lontano dalla mia Juventus”.