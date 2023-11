Mercato Juventus: il Tottenham vuole Iling Junior, da sacrificare per il centrocampista

Gli Spurs vorrebbero acquistare il 20enne esterno già a gennaio: il classe 2003 è una seconda scelta per Allegri, cedendolo Giuntoli avrebbe più risorse per rafforzare la mediana

14-11-2023 12:41

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cedere una giovane promessa per rimediare al buco in organico a centrocampo: questa potrebbe essere la strategia della Juventus nel prossimo mercato invernale. Il Tottenham sarebbe infatti interessato ad acquistare il 20enne Iling Junior già a gennaio, con i ricavi della cessione Giuntoli avrebbe più spazio di manovra per prendere un mediano.

Juventus, il Tottenham vuole la promessa Iling Junior

La notizia arriva dall’Inghilterra: secondo il quotidiano The Independent, il Tottenham sarebbe fortemente interessato a Samuel Iling Junior, esterno classe 2003 che Massimiliano Allegri ha lanciato nella scorsa stagione in prima squadra ma che ora sta trovando poco spazio. Dopo le 18 presenze complessive della stagione 2022/23 (condite da 1 gol e 2 assist), Iling Junior è stato infatti utilizzato appena 4 volte in quella attuale, partendo sempre dalla panchina, per un totale di 112 minuti, risultando però decisivo nell’1-1 col Bologna grazie all’assist per la rete del pareggio di Vlahovic.

Juventus, Allegri e la possibile cessione di Iling Junior

Da grande promessa a giocatore ai margini del progetto tecnico: questa sembra essere la parabola di Iling Junior nella gestione Allegri, che dunque potrebbe autorizzare la sua partenza senza troppi rimpianti. Per Iling Junior giocare per il Tottenham rappresenterebbe un ritorno a casa: il 20enne è nato a Londra ed è cresciuto nelle giovanili del Chelsea, prima che il suo cartellino venisse acquistato dalla Juventus nel settembre del 2020.

Juventus, quanto vale il cartellino di Iling Junior

Ma quanto vale oggi Iling Junior? Il contratto dell’esterno inglese scade nel giugno 2025, il che dà alla Juventus un motivo in più per cedere il giocatore a gennaio: senza rinnovo, a fine stagione Iling avrebbe un solo anno di contratto e dunque il valore del suo cartellino scenderebbe sensibilmente. Oggi, invece, i bianconeri possono chiedere una cifra attorno ai 20 milioni di euro: questa fu la risposta della dirigenza la scorsa estate a un sondaggio dell’Everton. Denaro che farebbe assai comodo a Cristiano Giuntoli, il cui obiettivo è rinforzare il centrocampo con uno o due colpi nella prossima sessione invernale.