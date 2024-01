Calciomercato: l’Arsenal prova il colpo Vlahovic, l’Inter si accontenta di Buchanan, il Milan difende Tomori dal Bayern

Le ultime trattative di calciomercato: sirene dall'estero per i gioeilli di Juventus e Milan, mentre il mercato dell'Inter potrebbe chiudersi con l'arrivo di Buchanan

04-01-2024

Il mercato di riparazione è entrato nel vivo con i primi movimenti importanti delle società italiane. Dall’Inter che ha trovato il suo esterno destro, all’Arsenal che bussa alla porta della Juventus per Vlahovic, passando per il Napoli che è pronto a dare battaglia al Tottenham per Dragusin. Le ultime sulle trattative di mercato.

Juventus, Arsenal su Vlahovic

Sirene inglesi per Dusan Vlahovic. Secondo alcuni rumors che stanno circolando in Inghilterra, l’Arsenal è intenzionato ad accontentare le richieste del proprio allenatore – Mikel Arteta, da sempre grande estimatore del centravanti serbo – e offrire circa 60 milioni di euro alla Juventus per Vlahovic già a gennaio per provare a dare l’assalto alla Premier League. In giornata sono arrivate anche la parole di Cristiano Giuntoli a spegnere sul nascere le voci di una cessione del classe 2000: “Non ci è arrivata alcuna offerta. Vlahovic non è in vendita”.

La Juventus guarda anche alla prossima stagione e mette nel mirino Felipe Anderson, il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno brasiliano, che comunque non ha interrotto le trattative per il rinnovo con la società biancoceleste, avrebbe avanzato una richiesta da 4 milioni di euro a stagione per tre anni alla società bianconera.

Milan, non solo Maignan, anche Tomori nel mirino del Bayern

Il Bayern Monaco guarda in casa Milan per il futuro. Secondo quanto riportato da varie testate, tra cui Sky Sport Deutschland, i bavaresi sarebbero interessati non solo a Mike Maignan, ma anche a Fikayo Tomori in vista della prossima finestra di mercato estiva e avrebbero già avviato i contatti con la società rossonera, che al momento appare intenzionata a respingere al mittente tutte le proposte.

Chi invece è sempre più vicino a vestire la maglia del Diavolo è Filippo Terracciano. Il Milan ha infatti raggiunto l’intesa con il giocatore superando così le altre pretendenti –Juventus e Fiorentina in primis -, ma deve ancora trovare quella con il Verona, che per il classe 2003 chiede circa 7 milioni di euro contro i 4,5 offerti dai rossoneri.

Inter, Buchanan chiude il mercato?

Manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Tajon Buchanan all’Inter. L’esterno del Bruges, per cui i nerazzurri sborseranno 7 milioni di euro più 3 di bonus, ha svolto oggi le visite mediche con il club meneghino ed è passato in sede per firmare un contratto fino al 2028 a 1,5 milioni di euro a stagione. Si attende ormai solo il comunicato dell’Inter, che in questa sessione potrebbe anche chiudere il mercato in entrata, a meno di cessione di Alexis Sanchez, e cedere Stefano Sensi, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, al Sassuolo, sua ex squadra.

Napoli, tutto su Dragusin

L’addio di Kim in estate ha lasciato un vuoto nella difesa del Napoli che al momento non è ancora stato colmato. Per questo motivo i partenopei sono pronti a fare sul serio per Radu Dragusin, difensore rivelazione di questa prima parte di Serie A. Non sarà però facile superare la concorrenza del Tottenham, che avrebbe già avanzato un’offerta in forma verbale di 22 milioni di euro.

Chi invece potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato è Matteo Politano, che ha ricevuto un’offerta importante dall’Arabia pari a 21 milioni di euro spalmati in tre anni, mentre nelle nelle casse del club azzurro entrerebbero 12 milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di addio dell’ex Inter i partenopei andrebbero all’assalto di Zito Luvumbo, valutato circa 15 milioni di euro dal Cagliari. Anche il futuro di Di Lorenzo non appare più così certo dopo che il suo procuratore ha affermato polemicamente che: “A giugno valuteremo il da farsi, tenendo in considerazione la memoria corte di alcune persone”.

Fiorentina, piace Beste

La Fiorentina sembra sempre più vicina a chiudere il suo primo colpo di questa finestra di mercato. Ballano infatti solamente tre milioni tra la richiesta dell’Heidenheim, che è di 15 milioni di euro, e l’offerta dei Viola, pari a 12 milioni, per l’esterno classe ‘99 Jan-Niklas Beste, con cui i toscani hanno da tempo raggiunto l’intesa.

Roma, duello col Frosinone per Huijsen

Le tante assenze in difesa hanno spinto la Roma a cercare un nuovo difensore centrale sul mercato. Complice anche la complicata situazione economica dei capitolini per questa finestra di mercato, la squadra allenata da Jose Mourinho si è fatta avanti con la Juventus per Dean Huijsen, il quale fino a poco fa appariva a un passo dal trasferimento in prestito per i prossimi 6 mesi al Frosinone, che rimane comunque in vantaggio per il classe 2005.

Genoa, piace Henry del Verona per sostituire Puscas

Con George Puscas sempre più vicino al trasferimento in Serie B, lo Spezia sembra la destinazione più probabile, il Genoa avrebbe messo gli occhi su Thomas Henry dell’Hellas Verona per sostituire l’attaccante rumeno classe ’94.

