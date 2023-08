Calciomercato Lazio, Rovella e Pellegrini le risposte ai colpi della Roma

La Lazio molto attiva sul fronte del calciomercato: il club biancoceleste è pronto ad annunciare due ingaggi dalla Juventus, il centrocampista Rovella e l'esterno Pellegrini.

16-08-2023 16:54

La Roma ha lanciato due segnali inequivocabili, potenziando il centrocampo con Paredes e Renato Sanches, ma la Lazio non sta a guardare. Il calciomercato dei biancocelesti, che ha viaggiato a rilento nei mesi di giugno e luglio per poi accendersi all’improvviso coi bollori d’agosto, procede spedito e potrebbe consegnare a stretto giro di posta a Sarri le pedine attese per il nuovo campionato. Quello in cui la Lazio è chiamata a confermarsi, dopo l’ottimo secondo posto della stagione appena andata agli archivi.

Mercato Lazio: i colpi già piazzati

Quattro i volti nuovi in casa biancoceleste, in un’estate segnata dalla partenza – multimilionaria – di Milinkovic-Savic, una delle tante stelle del calcio europeo sbarcate in Arabia Saudita. Il primo ad approdare a Formello è stato l’attaccante ex Girona Taty Castellanos, l’agognato “vice-Immobile” inseguito da anni dal club di Lotito. Poi è stata la volta di Gustav Isaksen, ala destra prelevata dal Midtjylland, e di Daichi Kamada, centrocampista giapponese ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dall’Eintracht e dopo esser stato per alcuni giorni un acquisto “in pectore” del Milan. Alla Lazio anche Diego Gonzalez, ala sinistra di 20 anni di nazionalità paraguayana, messosi in mestra nel Celaya in Messico.

Lazio, in arrivo Rovella e Pellegrini

Nelle prossime ore sono previsti altri due annunci. Si tratta di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, rinforzi di spessore per la mediana e per le corsie esterne ingaggiati dalla Juventus. Una doppia operazione da poco meno di venti milioni di euro, ormai giunta ai dettagli. Rovella, centrocampista classe 2001, dopo tre stagioni al Genoa ha giocato l’ultimo campionato con la maglia del Monza, collezionando 25 presenze e mettendo a segno un gol.

Luca Pellegrini, invece, ha già giocato alla Lazio negli ultimi mesi dello scorso campionato, in prestito. Per il classe 1999 un’esperienza destinata a continuare, con la squadra per cui ha sempre fatto il tifo da bambino. Le visite mediche di entrambi sono fissate per domani mattina, 17 agosto. Rovella, per la verità, è già sbarcato a Roma e ha già “assaggiato” il calore dei tifosi laziali, che lo hanno acclamato all’arrivo in aeroporto.

Calciomercato, i rumors sui biancocelesti

In piedi però ci sono altri affari. Salgono le quotazioni di un campione del mondo per la porta della Lazio, Hugo Lloris: il francese, liberato dal Tottenham, potrebbe dare il suo contibuto d’esperienza alla causa biancoceleste. Le novità sono legate alla partenza, ormai in via di definizione, di Maximiano in direzione Almeria. Via anche Marcos Antonio, atteso in Grecia, e Cancellieri, in prestito oneroso all’Empoli.