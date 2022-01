Calciomercato Milan: vicino il rinnovo di un pezzo da novanta

10-01-2022 13:40

Il Milan continua a essere molto attivo sul fronte del mercato e dei rinnovi. Se da una parte si continua a monitorare il difensore che dovrà sostituire l’infortunato Kjaer, dall’altra Maldini e Massara trattano con i migliori per prolungare gli accordi attualmente in essere. La proprietà ha infatti fatto sapere che per trattenere chi sta facendo grandi cose si possono spendere soldi. Tanto è vero che in tentativo last minute verrà fatto pure per Kessie.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez, ingaggio triplicato

Come scrive oggi il Corriere della Sera, il matrimonio tra il Milan e Theo Hernandez, autore di una doppietta ieri a Venezia, si farà senz’altro. L’esterno ha convinto veramente tutti in questi due anni in rossonero, tanto che l’ingaggio verrà addirittura triplicato: si passerà dall’attuale milione e mezzo ai 4,5 milioni, con scadenza nel 2026. Lo stesso giocatore, al fischio finale del 3-0 in Laguna, aveva fatto sapere come fosse molto felice al Milan e come il rinnovo fosse molto vicino: “Siamo a buon punto”.

Calciomercato Milan: in difesa ora spuntano due nomi nuovi

Il casting per il difensore giusto da regalare a Stefano Pioli prosegue. Se Botman costa troppo per arrivare a gennaio, ecco che si punta su due giocatori nuovi: il primo è Axel Disasi, centrale dei francesi del Monaco, il secondo è Anel Ahmedhodzic, che invece veste la casacca del Malmoe. Se quest’ultimo dovesse davvero trovare l’accordo per passare al Milan, batterebbe il record di Ibrahimovic di svedese più pagato del campionato. Disasi, classe 1998, è di origini congolesi ma di nazionalità francese. Ha già disputato 24 partite quest’anno in tutte le competizioni, segnando anche due reti. Costa circa 18 milioni di euro e può ricoprire anche gli altri ruoli della difesa.

Ahmedhodzic piace anche ad altri club, ma era nel mirino rossonero già nel 2021. Ha 22 anni, viene valutato 8 milioni di euro ed è compagno di squadra di Krunic nella Bosnia Erzegovina. Il suo contratto con il Malmoe scade a gennaio 2023.

OMNISPORT