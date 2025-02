Calciomercato, non è ancora finita: in Turchia e Olanda (e non solo) è aperto, tutte le date di chiusura

In Serie A non è più possibile acquistare calciatori, ma è ancora consentito vendere. Dall'Ucraina agli Stati Uniti passando per la Svizzera: ecco dove il mercato prosegue.

In Italia e nei top campionati del Vecchio Continente il mercato invernale è chiuso. Basta acquisti, dunque. Ma vendere è ancora possibile. Sì, perché in diversi Paesi, come Olanda, Portogallo e Turchia per citare alcuni dei tornei più prestigiosi, le operazioni in entrata sono ancora consentite.

Calciomercato chiuso? Non proprio, ecco perché

Dopo il gong che ha sancito la fine della sessione invernale di mercato, i club di Serie A non hanno più la possibilità di comprare calciatori da altre squadre.

L’unica alternativa è rappresentata dagli svincolati, che sono tesserabili fino al 23 febbraio. Al contrario, privarsi degli esuberi e snellire così l’organico è un’opzione ancora valida, dal momento che in diversi Paesi il calciomercato è ancora aperto.

Il caso Osimhen: dalla Turchia possibili novità

Il lungo braccio di ferro estivo tra il Napoli e Osimhen si è risolto solo una volta finito il mercato in Italia, quando il nigeriano sembrava destinato a rimanere nel capoluogo campano da (ricchissimo) separato in casa. Né Chelsea né Paris Saint-Germain né Arabia Saudita: alla fine il bomber mascherato è approdato in prestito al Galatasaray proprio grazie alla finestra di mercato ancora aperta in Turchia.

Occhio, quindi, a possibili sorprese dalla Super Lig. I campioni in carica, che hanno già preso Morata dal Milan, ma anche il Fenerbahce di José Mourinho potrebbero decidere di pescare ancora in Italia, dal momento che il calciomercato volgerà al termine solamente alle 23:59 di martedì 11 febbraio.

Dal Portogallo agli Stati Uniti: tutte le date del mercato

In Portogallo e Olanda il mercato chiuderà 24 ore dopo rispetto all’Italia e agli altri campionati top europei. Ciò significa che in Eredivisie e Primeira Liga c’è tempo fino alla mezzanotte di stasera per piazzare gli ultimi compiti in entrata.

L’11 febbraio sarà la volta di Turchia ed Emirati Arabi Uniti, mentre in Croazia e Svizzera è permesso acquistare calciatori fino al 17 febbraio. Il 28 calerà il sipario in Brasile, in Canada e soprattutto Stati Uniti il calciomercato chiuderà i battenti il 23 aprile dal momento si è aperto solo il 31 gennaio.

Le date di chiusura del calciomercato negli altri Paesi: