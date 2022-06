12-06-2022 09:09

E anche oggi faremo gol domani. La Giovane Italia di Mancini fa bella figura a Londra contro l’Inghilterra, conferma i progressi nel gioco, resta prima in classifica nel girone di Nations League ma proprio non riesce a risolvere l’annoso problema del gol. Ieri era colpa di Immobile e Belotti, oggi di Scamacca. Il nuovo numero 9 non ha brillato contro gli inglesi, a dispetto delle cifre iperboliche che chiede il Sassuolo per venderlo.

Il Milan non molla la presa su Scamacca

Secondo la Gazzetta Scamacca resta un obiettivo importante per il Milan: continua la trattativa col Sassuolo per ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino e alle spalle ci sarebbe sempre il Psg (e non solo) ma per i tifosi rossoneri sarebbe un investimento sbagliato.

I tifosi del Milan dicono no a Scamacca

Sul web è un coro di no da parte dei tifosi del Milan: “Scamacca è un altro Belotti ..” oppure: “Se abbiamo Giroud, se abbiamo Origi, se abbiamo Ibrahimovic, se abbiamo Lazetic, qualcuno mi riesce a spiegare a cosa diamine ci dovrebbe servire Scamacca?” e ancora: “Scamacca visto ieri costerà 100 mila lire”

Per i fan rossoneri Scamacca non vale quelle cifre

L’osservazione comune a tutti o quasi è che i 40 e passa milioni che chiede il Sassuolo sono una cifra fuori mercato: ” oltre a costare troppo noi abbiamo un reparto con Origi e Giroud, e se dovessi investire soldi di certo non lo farei su di Lui” o anche: “10/12 mln vale sto buon giocatore, mi tengo Colombo in prospettiva”, oppure: “Per Scamacca chiedono cifre irreali rispetto al suo valore. Origi è più che valido. Rimango con lui e l’anno prossimo prendo un’altra punta forte”

C’è chi protesta: “Ma basta con Scamacca, perché c’è lo devono appioppare a tutti i costi?” oppure: “Maldini Scamacca lo fa andare al PSG in carrozza e lo prende tra due anni a 20 milioni in prestito con diritto”

Il web è scatenato: “45 milioni di euri no, sono troppi è vero ma 30/35 gli vale secondo me, ha grande potenziale ancora da esprimere” oppure: “Se il Psg caccia 45 milioni per Scamacca allora per Skriniar deve cacciarne minimo 90″

Infine il giudizio del direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani: “Male Scamacca. Qualche giocata, ma non conclude mai, si mangia un gol e per ben 2 volte sbaglia il movimento su cross bassi in area piccola”.

