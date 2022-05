Calciomercato: tra Inter ed Empoli si profila uno scambio Esposito-Asllani

25-05-2022 14:40

L’ Inter sta cercando un vice Marcelo Brozovic . Un vice all’altezza, magari in grado di aprire un nuovo, lungo corso per le stagioni a venire, crescendo sotto la chioccia del talento croato. A questo proposito, secondo Tuttosport, il primo sulla lista di Simone Inzaghi sarebbe Kristjan Asllani dell’ Empoli , classe 2002.

Il centrocampista albanese classe 2002 si è messo particolarmente in luce questa stagione alla cortex di Aurelio Andreazzoli col club toscano, inesauribile fucina di giovani promesse. Ventitré presenze (la maggior parte collezionate dopo la cessione al Torino di Samuele Ricci ) e un gol, realizzato proprio a San Siro contro l’Inter nel match della terzultima di campionato. Nell’ambito della stessa operazione di mercato, all’Empoli potrebbe finire Sebastiano Esposito , che nella stagione corrente trascorsa in Svizzera, al Basilea , in cui ha realizzato 6 gol in campionato ed una in Conference League.